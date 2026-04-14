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Mundo

Donald Trump urge al Reino Unido a perforar en el mar del Norte ante la crisis energética desatada por la guerra en Irán

Este es uno de los yacimientos más grandes del mundo, según el presidente estadounidense

Efe
14/04/2026 18:25
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump
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EFE
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, urgió este martes al Reino Unido a explotar el petróleo del mar del Norte para aliviar la crisis energética derivada de la guerra de Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

"Europa necesita energía desesperadamente, y sin embargo, el Reino Unido se niega a explotar el petróleo del mar del Norte, uno de los yacimientos más grandes del mundo. ¡Trágico!", escribió Trump en su red Truth Social.

El republicano reivindicó que Aberdeen, el mayor puerto marítimo del nordeste escocés y centro clave de la industria petrolera, debería "estar en pleno auge" pero, en cambio, Noruega está ganando "una fortuna" vendiendo su petróleo al Reino Unido "al doble de precio", dijo.

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"El Reino Unido, que está mejor situado en el mar del Norte para fines energéticos que Noruega, debería ¡PERFORAR, CARIÑO, PERFORAR! Es una locura que no lo hagan… ¡Y NO MÁS MOLINOS DE VIENTO!", escribió.

El Reino Unido es la economía avanzada del mundo que sufrirá un mayor impacto energético por la guerra de Irán, según las estimaciones publicadas este martes por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que rebajó su previsión de crecimiento para la economía británica del 1,3% al 0,8%.

El Gobierno británico prohibió las nuevas licencias para explotar yacimientos de petróleo y gas en el mar del Norte como parte de su política para impulsar la transición a energías limpias.

Trump ha sido muy crítico con el primer ministro británico, Keir Starmer, por su negativa a involucrarse militarmente en la guerra de Irán y desbloquear el estrecho de Ormuz, bloqueado por Teherán en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí.  

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