Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Mundo

Trump dice que Irán se ha puesto en contacto con Estados Unidos para una nueva ronda de contactos

Agencias
13/04/2026 19:31
Donald J. Trump
Donald J. Trump
EFE
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes que Irán se ha puesto en contacto con Estados Unidos para una nueva ronda de negociaciones, después de que las conversaciones de Pakistán concluyeran sin acuerdo.

"Nos ha contactado la otra parte", declaró a la prensa Trump, quien agregó: "Quieren llegar a un acuerdo a toda costa".

El republicano no reveló si ha aceptado regresar a la mesa de negociaciones con Teherán.

Desde la puerta del Despacho Oval, Trump insistió en que su principal objetivo es evitar que la república islámica obtenga un arma nuclear y advirtió que no permitirá que Irán "chantajee" al resto del mundo.

Después de que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad concluyeran el domingo sin un acuerdo para poner fin al conflicto, Trump anunció que su país bloqueará el estrecho de Ormuz.

Esta vía estratégica para el comercio de crudo ha sido bloqueada por parte de Irán en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí que comenzó el 28 de febrero, provocando fuertes perturbaciones a la economía mundial.

En un mensaje en Truth Social, Trump amenazó este lunes con "eliminar de inmediato" cualquier buque iraní que se salte el bloqueo de la Marina estadounidense y circule por el estrecho.

El precio del petróleo han retornado al alza y las bolsas han acusado la falta de acuerdo en Islamabad.

Según el diario The Wall Street Journal, Trump estaría meditando romper la tregua temporal del 8 de abril y retomar los bombardeos sobre Irán para desbloquear las negociaciones.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori

Triple empate técnico entre los tres candidatos que se enfrentarían a Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones en Perú
Agencias
Donald J. Trump

Trump dice que Irán se ha puesto en contacto con Estados Unidos para una nueva ronda de contactos
Agencias
El ideal gallego

La Cidade das TIC acoge el festival (IN)Visual desde el próximo 2 de mayo
Redacción
El ideal gallego

El TSXG confirma once años de cárcel a un hombre por intentar matar a su mujer apuñalándola en A Coruña
EFE