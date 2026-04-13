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Mundo

Trump amenaza con "eliminar inmediatamente" a los buques iraníes que se salten bloqueo en Ormuz

Utilizarán el mismo sistema de neutralización aplicado con los narcotraficantes en alta mar  

Efe
13/04/2026 18:26
Washington (United States of America), 06/04/2026.- US President Donald J Trump during a media briefing on Iran from the James S Brady Press Briefing Room of the White House in Washington, DC, USA, 06 April 2026. EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL
El presidente estadounidense durante un encuentro con los medios 
EFE
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con "eliminar de inmediato" cualquier buque iraní que se salte el bloqueo que la Marina de su país ha comenzado en el estrecho de Ormuz.

"Advertencia: Si cualquiera de estos buques se acerca lo más mínimo a nuestro bloqueo, será eliminado de inmediato, utilizando el mismo sistema de neutralización que empleamos contra los narcotraficantes en embarcaciones en alta mar. Es rápido y brutal", aseguró el mandatario en un mensaje en su red Truth Social.

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Además aseguró que "la Armada de Irán yace en el fondo del mar, completamente aniquilada: 158 buques. Lo que no hemos atacado es su reducido número de lo que ellos denominan 'buques de ataque rápido', ya que no los consideramos una amenaza significativa".

"El bloqueo se aplicará de manera imparcial contra los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes del Golfo Arábigo y del Golfo de Omán", concretó el Comando Central de Estados Unidos en un mensaje en X para explicar la operación.

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Por otra parte, la entidad de la Marina británica Operaciones Comerciales Marítimas alertó a los buques sobre la aplicación del bloqueo impuesto por Estados Unidos en el estrecho de Ormuz, una medida que entró en vigor a las 14.00 GMT y que afectará a los puertos y zonas costeras de Irán.

Tras el fracaso de las negociaciones de este fin de semana en Pakistán, y que trataban de acabar definitivamente a la guerra en Irán que empezó el pasado 28 de febrero, las consecuencias negativas para la economía mundial continúan.

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