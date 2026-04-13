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Mundo

Péter Magyar espera una transición corta y rápida en Hungría tras ganar contra Orbán

El recién electo primer ministro propone limitar la jefatura del Gobierno a dos mandatos 

Efe
13/04/2026 16:08
Peter Magyar durante una rueda de prensa en Budapest
Peter Magyar durante una rueda de prensa en Budapest
EFE
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El ganador de las elecciones legislativas del domingo en Hungría, el opositor conservador Péter Magyar, aseguró este lunes en Budapest que espera una transición "corta y rápida" para asumir el Gobierno lo antes posible tras derrotar al primer ministro ultranacionalista, Viktor Orbán.

"El presidente de Hungría (Tamás Sulyok), que es un títere (de Orbán), debe convocar el Parlamento como muy tarde en 30 días. Le insto hacerlo lo antes posible, que no espere al 12 de mayo", señaló Magyar en su primera rueda de prensa tras ganar los comicios con una mayoría superior a los dos tercios de escaños.

"No tenemos tiempo que perder, el país fue robado y endeudado. Somos el país más pobre y corrupto de la UE ahora. Los húngaros votaron por el cambio. Tuvimos que cambiar el régimen, porque el país fue dirigido por un grupo criminal organizado", afirmó el futuro primer ministro de Hungría.

Viktor Orban y su esposa, Aniko Levai, emitiendo sus votos en las elecciones generales de Hungría, este domingo

Orbán reconoce su derrota electoral en Hungría y felicita a Péter Magyar por su victoria

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En ese sentido, Magyar afirmó que las autoridades de Viktor Orbán están destruyendo en estos momentos documentos a gran escala para encubrir sus actos de los últimos 16 años, incluyendo acuerdos secretos firmados por el Gobierno.

En cuanto a sus planes para el Ejecutivo que encabeza, Magyar destacó firmar el acceso de Hungría a la Fiscalía Europea, crear una "Oficina de Recuperación de Activos" para encontrar los fondos malversados por el sistema de Orbán, así como limitar la jefatura del Gobierno a dos mandatos de cuatro años.

Por otra parte, Magyar hizo un llamamiento a los países extranjeros a que respeten a Hungría "como un país soberano miembro de la UE y la OTAN".

"Hungría tampoco se meterá en asuntos internos, sea de los Balcanes, de España o Eslovaquia", aseguró el futuro primer ministro, que controlará al menos 138 de los 199 escaños del Parlamento, frente a los 55 parlamentarios de Orbán.  

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