Orbán reconoce su derrota electoral en Hungría y felicita a Péter Magyar por su victoria

Viktor Orbán y su esposa, Aniko Levai, emitiendo sus votos en las elecciones generales de Hungría, este domingo EFE

El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, reconoció este domingo su derrota en las elecciones legislativas y felicitó por la victoria a su rival, el opositor conservador Péter Magyar.

"Para nosotros el resultado es doloroso pero ha dejado claro que no nos otorgado la responsabilidad de gobernar", dijo ante sus seguidores el mandatario magiar, cuyo partido Fisdez, obtuvo solo 56 de 199 escaños, frente a los 136 de Tisza, la formación de Magyar.

Por su parte, el líder de la oposición de Hungría, el conservador Péter Magyar, anunció que Orbán lo contactó por teléfono para felicitarle por su victoria en las elecciones legislativas de hoy.

"Hace un momento, el primer ministro Viktor Orbán nos ha felicitado por teléfono por nuestra victoria", escribió Magyar en Facebook.

Más temprano, en su primer discurso ante miles de sus seguidores reunidos en la orilla del Danubio, frente al Parlamento de Hungría, Maygar se había declarado optimista.

"Hungría ha vuelto a hacer historia; según los últimos datos de participación, más de 6 millones de húngaros han votado", señaló el líder opositor, en referencia al récord histórico de participación.