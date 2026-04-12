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Mundo

Fallece el padre de la reina Mary de Dinamarca

Efe
12/04/2026 11:38
La reina Mary de Dinamarca
La reina Mary de Dinamarca
EFE
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La Casa Real de Dinamarca anunció este domingo el fallecimiento del padre de la reina consorte Mary, el profesor John Dalgleish Donaldson, a la edad de 84 años en Hobart, Tasmania (Australia).

"Mi corazón se siente pesado y mis pensamientos son grises. Mi querido padre ha fallecido. Pero sé que cuando la pena se asiente, los recuerdos iluminarán mi presente y lo que se mantendrá más fuerte serán el amor y la gratitud por todo lo que me dio y me enseñó", declaró Mary según un comunicado.

Mary Donaldson, el estilo australiano que reina en Dinamarca

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La Casa Real explicó que la salud de Donaldson, originario de Escocia pero afincado en la isla oceánica de Tasmania, se había deteriorado en los últimos años.

Mary le pudo visitar por última vez a finales de marzo, cuando compartieron un "tiempo muy valioso" juntos.

Donaldson era profesor de matemáticas aplicadas en Tasmania, donde nació Mary, a la que el rey Federico conoció en el año 2000 durante los Juegos Olímpicos de Sidney. 

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