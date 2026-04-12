El paso de Rafah en Gaza, reabierto tras su cierre por la muerte de un trabajador de la OMS

El paso fronterizo de Rafah, entre Gaza y Egipto, reabrió este domingo EFE

El paso fronterizo de Rafah, entre Gaza y Egipto, reabrió este domingo para permitir la evacuación de pacientes y heridos tras permanecer cerrado varios días por la muerte de un trabajador de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un ataque israelí durante una misión médica en la Franja.

Fuentes médicas de la Media Luna Roja Palestina informaron de que sus equipos participaron, a lo largo de la mañana de este domingo, en la evacuación de 27 pacientes y 42 acompañantes (69 personas en total) a través del cruce, en coordinación con la OMS.

Los evacuados, según estas fuentes, fueron trasladados en ambulancias desde un hospital de rehabilitación en Jan Yunis (sur de Gaza) hasta el paso de Rafah, desde donde serán derivados al extranjero para recibir tratamiento médico.

La reanudación de estas operaciones se produce después de que la OMS suspendiera las evacuaciones el pasado 6 de abril tras un ataque israelí contra un convoy sanitario del organismo, en el que murió el conductor Majdi Mustafa Aslan y resultaron heridos otros dos trabajores.

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Según fuentes médicas y personal de la organización, el vehículo (identificado claramente, afirmaron, con el logotipo de la OMS) fue alcanzado por disparos mientras circulaba por el sur del enclave en una misión para trasladar pacientes hacia Egipto.

El Ejército de Israel aseguró posteriormente que sus tropas dispararon tras considerar que el vehículo "aceleró" contra ellas de forma sospechosa, una versión sobre la que no presentó pruebas y que contrasta con los testimonios de testigos, quienes sostienen que la carretera estaba despejada y el convoy debidamente señalizado.

Tras el incidente, la OMS anunció la suspensión inmediata de las evacuaciones médicas a través de Rafah "hasta nuevo aviso". El organismo indicó el 10 de abril que estaba dispuesto a retomar las operaciones a partir de este domingo, una vez recibidas garantías de seguridad para pacientes y personal.

El cruce permanece limitado. Desde su reapertura parcial en febrero, solo una media de 30 personas al día ha podido salir, incluyendo acompañantes, hasta su cierre temporal tras el incidente.

La OMS estima que más de 18.500 personas en Gaza requieren atención médica urgente fuera del enclave palestino, incluidos 4.500 niños y pacientes con cáncer.

El Gobierno de Gaza acusa a Israel de "asfixiar" la entrada de harina en la Franja

El Gobierno de Gaza acusó este domingo a Israel de ahogar a la Franja palestina al reducir la entrada de ayuda humanitaria, en especial de harina, un producto del que acceden solo 200 toneladas al día de las 450 necesarias para 2,4 millones de personas.

En un comunicado, el ejecutivo gazatí de Hamás indica que en los últimos meses se ha producido una "grave disminución en la producción de pan debido a la escasez de harina", en medio de una fuerte restricción a la entrada de mercancías y ayuda humanitaria.

Israel controla el acceso de todo tipo de suministros a Gaza, y durante el verano de 2025 mantuvo un bloqueo total a la entrada de comida que llevó al norte de la Franja a una situación de hambruna.

Desde el alto el fuego firmado hace seis meses entre Israel y Hamás, se suponía que el flujo de entrada de camiones de comida iba a alcanzar el nivel estimado como adecuado por las organizaciones internacionales, de entre 500 y 600 al día.

Sin embargo, según los datos de la agencia de Unops (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos) durante el último mes -del 11 de marzo al 11 de abril- un total de 1.863 camiones de ayuda humanitaria entraron en Gaza y llegaron a su destino final dentro de la Franja, lo que supone una media de 58 camiones al día.

El Gobierno gazatí afirma que se necesitan 450 toneladas diarias de harina para alimentar a los habitantes de la Franja, pero actualmente solo entran alrededor de 200.

"Unas 30 panaderías producen alrededor de 133.000 panes diarios, de los cuales 48.000 se distribuyen de forma gratuita y 85.000 se venden a un precio subvencionado a través de 142 puntos de venta autorizados. Sin embargo, estas cantidades no cubren las necesidades reales de la población, especialmente en ausencia de apoyo internacional", dice en su nota.

El Gobierno de Gaza califica las restricciones israelíes de "política de hambruna sistemática" y pide a la comunidad internacional y a los patrocinadoras del acuerdo de alto el fuego (auspiciado por Estados Unidos) que "ejerzan una presión real e inmediata" sobre Israel para que abra completamente los cruces a Gaza y permita la entrada de trigo y harina "sin restricciones".

"La continuación de esta política constituye un crimen completo contra la humanidad y requiere una acción urgente y seria para detenerla y salvar a más de 2,4 millones de personas del peligro de hambruna", concluye.