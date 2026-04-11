Los astronautas del Artemis II logran regresar a La Tierra con éxito tras su histórica misión a la Luna

Captura de imagen de una transmisión de la NASA de la capsula Orión, con los tripulantes de Artemis II, durante su descenso EFE

La cápsula tripulada de Artemis II, que orbitó la Luna en una histórica misión, amerizó este viernes cerca de la costa de San Diego (California) con la ayuda de paracaídas para reducir la velocidad de una caída libre de unos 14 minutos de duración tras entrar en la atmósfera terrestre.

Los cuatros astronautas de la misión Artemis II de la NASA entraron este viernes en la atmósfera terrestre después de una misión de diez días en la que orbitaron la Luna, haciendo historia tras más de medio siglo sin presencia humana en ese satélite natural.

La tripulación afronta ahora una caída en libre al Pacífico que supera los 40.000 kilómetros por hora (cerca de 24.661 millas por hora), en la que la nave está expuesta a temperaturas estimadas hasta en unos 2.760 grados centígrados (5.000 Fahrenheit), una cifra que la NASA ha ido ajustando conforme monitorea la situación.

La NASA ha reportado que hasta ahora todas las maniobras han resultado "de manera perfecta", sin ningún tipo de problema en la nave.

Cuando la cápsula estaba a unos 122 kilómetros (400.000 pies) sobre la Tierra, mientras viaja a casi 35 veces la velocidad del sonido, hubo una interrupción de comunicaciones de seis minutos debido a la formación de plasma alrededor de la cápsula.

El descenso es una prueba de fuego del escudo térmico de la nave, que protege a la tripulación, compuesta por los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen, de altas temperaturas.

La tripulación además sintió que pesaban cuatro veces más debido a la velocidad, quefue reducida con el despliegue de varios paracaídas antes de alcanzar el océano Pacífico.

Los cuatro astronautas despegaron el pasado 1 de abril desde Cabo Cañaveral, en Florida, para una misión que orbitó el satélite natural -sin alunizar- y se convirtió en la primera tripulada en alcanzar la órbita lunar desde 1972.

Después de haber recorrido más de 1,1 millones de kilómetros (unas 694.481 millas), Orión amerizará y será recuperada por las fuerzas armadas estadounidenses. Llevará entre 30 y 45 minutos recuperar a los astronautas.