Irán acepta las negociaciones de paz de "buena voluntad", pero desconfía de EE.UU.

Paz en Irán EFE

Irán acepta de "buena voluntad" las negociaciones de paz con EE.UU., que comienzan este sábado en Islamabad, si bien no confía en los estadounidenses, dijo el embajador iraní en España, Reza Zabib.

"En dos ocasiones anteriores nos atacaron mientras estábamos en negociaciones diplomáticas", argumentó en declaraciones a la prensa antes de intervenir en un acto público en Madrid contra las "agresiones imperialistas" de EE.UU. e Israel.

Añadió que Irán está preparado para las dos opciones: "Primero, la diplomacia, que siempre ha sido nuestra preferencia, y segundo, la defensa de nuestra nación".

Y añadió: "Como saben, hemos sido perfectamente capaces de defender a nuestra nación durante esta guerra de agresión" por parte de los Estados Unidos e Israel.

"La clave en la mesa de negociación para lograr la paz -explicó el embajador- es, ante todo, reconocer y respetar el derecho de la nación iraní en todos y cada uno de los aspectos", apuntó en referencia al "derecho a desarrollar tecnología, el derecho a vivir en paz, el derecho al desarrollo"

"Tenemos dos opciones: o una nación que vive con dignidad, que no es simplemente una nación, sino una civilización, o hablar, como escribió y tuiteó (el presidente de EE.UU.) Donald Trump, de cómo sembrar el terror en una civilización", comentó.

Preguntado por el papel de Israel en las negociaciones, aseguró que "siempre ha socavado cualquier esfuerzo de paz, cualquier intento de solución", pues solo piensa "en la guerra, la violencia, los asesinatos, los crímenes y el genocidio".

¿Y es posible hablar con Israel? "No, no reconocemos a esta entidad, es un sistema de ocupación genocida, de 'apartheid'", señaló sobre los territorios palestinos ocupados.

A pesar de todo, Zabib confió en que las conversaciones puedan tener éxito si los negociadores norteamericanos están dispuestos a llegar a un compromiso sobre los puntos planteados por Irán para un acuerdo. "De lo contrario (...), estamos más que preparados para defender a nuestra nación", incidió.

"Somos más que capaces de defender cada rincón de nuestro territorio, incluido el estrecho de Ormuz", que está legalmente abierto, "solo cerrado para los agresores".

Señaló también que es "un momento crítico para que Europa determine su propio destino", y consideró una decisión "acertada, aunque tardía" que la UE, en general, no haya apoyado del todo la guerra contra Irán.

Sobre España y su gobierno, se mostró "orgullo y contento" de que se hayan puesto del lado "correcto" de la historia.

Sería una "estupidez" usar un arma nuclear

En el debate posterior, con participación también de representantes cubanos y palestinos, el diplomático iraní aseguró que el imperialismo quiere volver a la época del colonialismo con una "gran violencia" contra las naciones y meter miedo para acabar con los "valores humanos".

Frente a esto, el embajador planteó la "lógica de la resistencia y de la defensa de la dignidad y la soberanía".

Y si "el enemigo imperialista" quiere adueñarse de Irán, "tiene que llevar la lucha a cada milímetro del país", momento en que aludió a la guerra del Vietnam.

Cuestionado por si se utilizaría algún arma nuclear contra Irán, el embajador iraní respondió: "Es decisión de ellos. A nosotros no nos importa, vamos a seguir resistiendo", sin rendición, aseguró.

"No veo que cometan esa estupidez porque, si utilizan ese arma, abrirán la puerta a los demás que también la tienen", adujo.

Cuba seguirá el ejemplo de Irán

"Somos un pueblo de paz, pero en el caso de conflicto (con Estados Unidos), estamos preparados. Seguiremos el ejemplo de Irán, vamos a resistir", enfatizó, a su vez, el representante de la embajada de Cuba Víctor Morales

Resaltó que la esencia de la revolución cubana son "los valores morales" y "sociales" del pueblo frente a la nueva "agresión" de EE.UU. de impedir la llegada de combustible a la isla y las amenazas contra los países que intente llevarlo.

"No nos podemos echar para atrás, es resistir la posición y avanzar aunque nos estén tratando de pisar", instó.