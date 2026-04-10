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Mundo

Netanyahu acusa a España de librar "una guerra diplomática" contra Israel

El primer ministro ordenó expulsar a los representantes españoles del Centro de Coordinación Cívico-Militar 

Efe
10/04/2026 19:24
Netanyahu
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu
EFE
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El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acusó este viernes a España de "librar una guerra diplomática" contra su país, por lo que ordenó expulsar a los representantes españoles del Centro de Coordinación Cívico-Militar (CMCC, por su siglas en inglés) para la supervisión del alto el fuego en la Franja de Gaza.

"Quien ataque al Estado de Israel en lugar de a los regímenes terroristas, quienquiera que haga esto, no será nuestro socio en el futuro de la región", afirmó en un vídeomensaje. "No estoy dispuesto a tolerar esta hipocresía ni esta hostilidad. No permitiré que ningún país libre una guerra diplomática contra nosotros sin pagar un precio inmediato por ello".

El líder israelí acusó a España de difamar a los soldados del Ejército israelí, a raíz de las críticas del Gobierno español a los distintos conflictos en los que el país se ha involucrado, y aseguró que no "permanecerá impasible" ante los ataques.

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"Por lo tanto, he ordenado la expulsión de los representantes españoles del centro de coordinación en Kiryat Gat, después de que España haya optado repetidamente por oponerse a Israel", añade.

El Ministerio de Exteriores israelí anunció este viernes la decisión, motivada por lo que califican como un "sesgo antiisraelí tan flagrante" del Ejecutivo del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Según Exteriores israelí, España ha sido notificada formalmente de la decisión, así como Estados Unidos también fue informado con antelación.

El CMCC es el centro multinacional establecido a finales de noviembre en Kiryat Gat (sur de Israel) para avanzar con el plan de paz promovido por Estados Unidos y de cara a una futura reconstrucción y estabilización de la devastada Franja de Gaza.

Esta medida supone la última escalada en la disputa diplomática entre ambos países, cuyas relaciones se han ido deteriorando a partir de los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre y la posterior ofensiva del Ejército israelí en la Franja de Gaza, cuya brutalidad ha sido criticada por el Gobierno español.

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El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, señaló este viernes que las descalificaciones de Israel contra España "son una vez más absurdas y calumniosas", refiriéndose a los últimos comentarios del Gobierno israelí, uno de cuyos ministros dijo de Pedro Sánchez que es "un completo y absoluto don nadie".

Albares, en una entrevista en la televisión pública española (TVE), acusó además a Israel de "intentar malograr" la negociación entre EEUU e Irán para frenar la guerra, incluso antes de que se sienten mañana en Islamabad, al continuar con los bombardeos en Líbano

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