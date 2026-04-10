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Mundo

Al menos nueve buques cruzaron el estrecho de Ormuz este jueves

Según el análisis de Marine Traffic, aún se mantiene muy por debajo de lo normal

Efe
10/04/2026 15:58
March 13, 2026, Taichung, Taiwan: A magnified image of a map through a handheld magnifying glass depicts the Persian Gulf, Iran, the Strait of Hormuz and the Gulf of Oman.Europa Press/Contacto/Andre M. Chang13/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
Imagen del estratégico estrecho de Ormuz en Irán 
Europa Press
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Al menos nueve buques transitaron por el estratégico estrecho de Ormuz este jueves, en comparación con los cinco registrados la jornada anterior, primer día de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, informó este viernes la plataforma de monitoreo marítimo MarineTraffic.

"El 9 de abril, el número de buques que cruzaron el estrecho aumentó a nueve diarios, frente a los cinco del día anterior, pero el tráfico se mantiene muy por debajo de lo que indicaría una normalización generalizada", dijo MarineTraffic en un análisis publicado en su página web.

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La plataforma indicó que "el entorno operativo parece prácticamente inalterado, con movimientos aún limitados a pasos autorizados bajo estrictas medidas de control, en lugar de una reapertura total impulsada por un alto el fuego", que entró en vigor el miércoles y estaba condicionado a la reanudación del tráfico por el estrecho.

De los buques que transitaron la víspera por Ormuz, cinco estaban autorizados y dos pertenecían a la flota de reserva, de acuerdo con MarineTraffic, que apuntó que "la mayoría de los viajes transportaban carga a granel y DPP (productos petroleros)".

Asimismo, la plataforma concluyó que los flujos direccionales se mantuvieron "relativamente equilibrados, con una ligera tendencia hacia los movimientos de oeste a este" del estrecho, es decir, de salida del golfo Pérsico.

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"Es probable que la mayoría de los participantes del mercado sigan a la expectativa, a la espera de pruebas más claras de que el paso por el estrecho de Ormuz puede mantenerse de forma segura y predecible, y de que la situación política se mantiene intacta", añadió en su análisis.

Sin embargo, apuntó que el reciente aumento de cruces puede tener que ver con "una flexibilidad operativa selectiva" y no a un retorno generalizado del tráfico.

El presidente estadounidense, Donald Trump, denunció este jueves en redes sociales que Irán está "haciendo un trabajo muy deficiente" a la hora de dejar pasar buques petroleros por el estrecho de Ormuz y que eso no es lo que Washington y Teherán acordaron el pasado martes a la hora de declarar un alto el fuego de dos semanas. 

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