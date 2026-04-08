Trump amenaza con aranceles a quien venda armas a Irán y habla de un cambio de régimen

El presidente de EEUU, Donlad Trump Vincent Thian (Efe)

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este jueves con imponer "inmediatamente" aranceles de un 50 % a los países que provean armas a Irán, a la vez que aseguró que ya están negociando con la República Islámica, donde afirma que se ha efectuado "un cambio de régimen muy productivo", para reducirles aranceles y sanciones.

"El país que suministre armas militares a Irán será inmediatamente gravado con un arancel del 50 % sobre todos y cada uno de los bienes vendidos a EE. UU. con efecto inmediato. ¡No habrá exclusiones ni exenciones", afirmó Trump en su red Truth Social.

Trump también se pronunció, después de que anoche anunciara la tregua temporal para negociar con Irán, sobre el que aseguró que se "ha experimentado un cambio de régimen muy productivo".

"Estados Unidos colaborará estrechamente con Irán, país que, según hemos constatado, ha experimentado un cambio de régimen muy productivo. No habrá enriquecimiento de uranio, y Estados Unidos, en colaboración con Irán, desenterrará y eliminará todos los restos nucleares enterrados a gran profundidad", apuntó en otro mensaje en Truth Social.

Según Trump, durante la actual guerra "no se ha tocado nada" de estos restos nucleares, que permanecen bajo "estricta vigilancia satelital".

Además, el mandatario estadounidense aseguró que ya están negociando con Irán y subrayó que "muchos de los quince puntos ya han sido acordados", aludiendo a su propuesta y no a la de 10 puntos de Irán que supuestamente era el punto de partida de las negociaciones.

"Estamos, y seguiremos, negociando con Irán la reducción de aranceles y sanciones", subrayó.

En una rueda de prensa sobre el conflicto, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, insistió hoy en que Irán "suplicó este alto el fuego, y todos lo sabemos" y aclaró que el "nuevo grupo de personas" al frente del Gobierno en Teherán se han "replanteado sus cálculos sobre lo que implica negociar" con EE.UU.

"El nuevo régimen iraní comprendió que un acuerdo resultaba infinitamente preferible al destino que les aguardaba" agregó Hegseth, quien mencionó que Washington eliminó "de manera sistemática" a los altos cargos iraníes y recordó la muerte del líder supremo, Alí Jameneí, y parte de su cúpula militar en los primeros ataques de la guerra.

"Por consiguiente, este nuevo régimen mantiene una interacción distinta con los Estados Unidos", afirmó.

El jefe del Pentágono también indicó que cualquier "material nuclear que (Irán) no debería poseer" será retirado en virtud de los términos del alto el fuego, si bien la República Islámica aún no se ha pronunciado sobre este tema en sus comunicaciones oficiales.

Trump aseguró anoche que la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz "definitivo" con Irán se encuentra en "una etapa muy avanzada", además de indicar que la razón de este pacto es haber "cumplido y superado todos los objetivos militares".