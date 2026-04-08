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Mundo

Irán interrumpe el tránsito de petroleros por el Estrecho de Ormuz, según medio iraní

Efe
08/04/2026 18:24
Un barco turco pasa por el estrecho de Ormuz
Un barco turco pasa por el estrecho de Ormuz
EFE
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Irán ha interrumpido la navegación de los buques petroleros por el estrecho de Ormuz tras el ataque de Israel al Líbano en el que han muerto decenas de personas, según informaron medios iraníes

"El paso de petroleros a través del estrecho de Ormuz ha sido detenido tras los ataques de Israel al Líbano", indicó la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

Según Fars, esta mañana Irán ha permitido el paso "sin problemas" de dos petroleros por el estrecho de Ormuz, después de que se estableciera el alto el fuego de dos semanas.

Sin embargo, Líbano ha quedado fuera de este acuerdo de tregua temporal y de hecho este miércoles el Ejército israelí lanzó su "mayor ataque" en el Líbano desde que comenzó la guerra, que ha causado "decenas" de muertos y "cientos" de heridos, según el gobierno libanés.

Además, Irán ha denunciado varias violaciones del acuerdo con ataques en su territorio a una refinería en la isla de Lavan, situada en el golfo Pérsico, y también con la interceptación de un dron en la ciudad de Lar, por lo que ha prometido "una respuesta firme y contundente".

Según el diario estadounidense Wall Street Journal, Irán también estaría condicionando su participación en las negociaciones de este viernes en Islamabad a que el alto el fuego se implemente también en Líbano.

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