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Mundo

Irán asegura que la situación está bajo control tras los ataques de Israel a petroquímicas

Efe
06/04/2026 15:28
Una mujer camina entre el tráfico de Teherán y ante un cartel de propaganda del país
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EFE
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Irán aseguró este lunes que la situación está bajo control en la petroquímica Pars Sur, que alberga las mayores reservas de gas natural del mundo, bombardeada hoy por Israel y Estados Unidos, sin causar víctimas mortales, mientras evalúa el alcance de los daños.

“La situación está actualmente bajo control y se están evaluando los aspectos técnicos y el alcance de los daños. Afortunadamente, no se han reportado víctimas”, anunció la Compañía Nacional de Industrias Petroquímicas de Irán, según informó la agencia Tasnim.

La compañía indicó que varios puntos auxiliares de las instalaciones ubicadas en la Zona Económica Especial de Energía de Pars, en la ciudad de Asaluyeh, fueron alcanzados, en lo que calificó como una continuación de los ataques contra infraestructuras industriales.

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Tras los bombardeos, equipos de seguridad, bomberos y unidades de emergencia se desplazaron de inmediato al lugar, donde lograron controlar el incendio y activar los protocolos de gestión de crisis.

Por su parte, Ehsan Jahaniyan, vicegobernador político y de seguridad de la provincia de Bushehr, donde se encuentra Asaluyeh, declaró que las instalaciones de dos plantas petroquímicas en la región de Pars fueron alcanzadas por los bombardeos.

El complejo de Pars Sur, cuenta con el mayor yacimiento de gas natural del mundo, compartido por Irán y Catar, y constituye el pilar del sector energético iraní, al representar aproximadamente el 70 % de la producción total de gas del país.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó poco antes que la fuerza aérea de su país ha atacado la mayor planta petroquímica de Irán, dejando “fuera de servicio” esas instalaciones clave del sector energético del país.

El sábado también fueron atacadas varias empresas petroquímicas de la ciudad suroccidental de Mahshahr, uno de los principales centros industriales de Irán, a lo que este país respondió posteriormente con el lanzamiento de misiles y drones contra industrias israelíes y objetivos vinculados a Estados Unidos en países de Oriente Medio. 

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