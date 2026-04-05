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Mundo

Maduro hace un llamamiento a la unidad, el diálogo y la reconciliación en Venezuela

Agencias
05/04/2026 17:44
Nicolás Maduro, en una imagen de archivo
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El presidente depuesto Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, hicieron un nuevo llamado este domingo a la unidad, el diálogo y la reconciliación en Venezuela, en un mensaje publicado en redes sociales, tres meses después de su captura por tropas estadounidenses.

"Este Domingo de Resurrección es para decir con fuerza que esta es la victoria de la vida y la verdad. No gana la muerte: gana Cristo. No gana la mentira, gana la verdad. No gana el odio, gana el amor", señalaron Maduro y Flores en su mensaje publicado en las cuentas de X y Telegram del mandatario derrocado.

En el mensaje, con múltiples referencias bíblicas, Maduro pidió a Jesucristo que bendiga a Venezuela y a los pueblos del mundo y los llene de fe, de amor y de esperanza.

El pasado 28 de marzo, Maduro y Flores llamaron a la paz y a la unión nacional, a la par que aseguraron estar "firmes" y serenos" dos días después de su audiencia de juicio en Nueva York, en el primer mensaje desde que fueron capturados en Caracas en enero pasado.

En marzo pasado un juez federal descartó desestimar el caso de narcotráfico por el cual se encuentran detenidos.

Maduro enfrenta cuatro cargos, incluyendo conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína.

Flores, por su parte, está acusada de delitos relacionados con la conspiración de tráfico de drogas y posesión de armas.

El día de la audiencia de juicio coincidió con la llegada a Washington de una delegación enviada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para fortalecer los vínculos con la Administración del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y retomar la presencia diplomática en la capital.

La misión, encabezada por el encargado de negocios de Venezuela, Félix Plasencia, y el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, inició su agenda en Estados Unidos con una reunión con el subsecretario de Estado, Christopher Landau, según informaron en sus redes sociales

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