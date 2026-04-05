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Mundo

Irán asegura que frustró el intento de rescate de un piloto de Estados Unidos del que presumió Trump

Efe
05/04/2026 11:19
Imagen que muestra operaciones de vuelo en el USS Abraham Lincoln
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EFE
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Irán afirmó este domingo que frustró un intento de Estados Unidos de rescatar al piloto de un caza derribado, en una operación en la que, según Teherán, fueron alcanzadas varias aeronaves, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que habían rescatado con vida al militar.

“Las aeronaves invasoras del enemigo en el sur de Isfahán, incluidos dos helicópteros Black Hawk y un avión de transporte militar C-130, fueron alcanzadas (…) y el intento de rescatar al piloto fracasó”, aseguró el portavoz del Cuartel General Central Jatam al-Anbiya, el coronel Ebrahim Zolfagari, según informó la agencia Tasnim.

Indicó que la operación fue repelida mediante una acción conjunta de la Guardia Revolucionaria, el Ejército, la milicia Basij y las fuerzas de seguridad, que lograron impedir el rescate tras la entrada de aeronaves enemigas en el centro del país.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria dijo en un comunicado que las aeronaves fueron destruidas durante la operación y calificó el episodio como una “nueva derrota humillante” para Estados Unidos.

Irán derriba un caza de EEUU en su territorio, según medios estadounidenses

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La Guardia acusó a Trump de intentar encubrir el fracaso de la operación tras afirmar en redes sociales que se había llevado a cabo una misión especial para rescatar al piloto.

El mandatario estadounidense dijo este domingo en la red social Truth que las fuerzas estadounidenses lograron localizar y rescatar con vida al piloto estadounidense que se encontraba desaparecido en territorio iraní tras el derribo de un caza F-15 de EE.UU.

El viernes, Irán derribó un caza F-15 estadounidense en su territorio por primera vez desde que se inició la guerra en Medio Oriente el pasado 28 de febrero.

Uno de los dos tripulantes fue rescatado, pero el otro permaneció desaparecido, lo que desató una búsqueda frenética.

El presidente estadounidense precisó que el rescatado se encuentra "sano y salvo" a pesar de confirmar que recibió heridas, sin revelar la gravedad de estas. 

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