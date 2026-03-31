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Mundo

Un ciclón tropical tiñe de rojo el cielo del oeste de Australia

Efe
31/03/2026 10:27
DENHAM, 31/03/2026.- La llegada del ciclón tropical Narelle a la costa occidental de Australia dejó imágenes inusuales en la región de Shark Bay, donde el cielo adquirió un intenso tono rojizo debido a una tormenta de polvo impulsada por el propio sistema meteorológico, según expertos y testigos en la zona. EFE/Oceanside Village Shark Bay Wa SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
El episodio, que duró varias horas, también tuvo impacto directo en la población
EFE
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La llegada del ciclón tropical Narelle a la costa occidental de Australia dejó imágenes inusuales en la región de Shark Bay, donde el cielo adquirió un intenso tono rojizo debido a una tormenta de polvo impulsada por el propio sistema meteorológico, según expertos y testigos en la zona.

El fenómeno se registró el pasado viernes en la localidad de Denham, cuando fuertes ráfagas de viento levantaron grandes cantidades de polvo procedente del interior árido.

De acuerdo con la Oficina de Meteorología australiana (BOM, por sus siglas en inglés), el fenómeno se explica por la combinación de suelos ricos en hierro, característicos del noroeste australiano, condiciones de sequedad y vientos intensos asociados al ciclón.

El meteorólogo Angus Hines señaló en declaraciones a la cadena pública ABC que "es una parte del país muy roja, con ese tono oxidado, por lo que ese color es levantado por los fuertes vientos".

A ello se sumó la nubosidad que, según Hines, bloqueó la luz solar directa, generando una iluminación más uniforme y oscura que intensificó el tono rojizo del cielo, un efecto poco habitual en tormentas de polvo de la región.

El episodio, que duró varias horas, también tuvo impacto directo en la población, que describió sentir el polvo en la garganta y los ojos, aunque no se registraron heridos.

Aunque la región de Shark Bay evitó los peores efectos del ciclón, Narelle causó daños significativos en otras zonas del noroeste de Australia Occidental. En la turística localidad de Exmouth, donde tocó tierra, se registraron techos arrancados, graves daños en la marina y en el aeropuerto local.

Además, unas 30 propiedades rurales de dicha región sufrieron daños extensos y productores agrícolas reportaron pérdidas de hasta el 80 % de sus cultivos, según detalló ABC.

El BOM mantiene la vigilancia sobre el sistema, ya debilitado, pero que aún podría provocar lluvias y rachas de viento en el interior del estado.

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