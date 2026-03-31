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Mundo

Irán amenaza a EEUU con ataques a las oficinas de tecnológicas en la región como Apple y Google

Efe
31/03/2026 17:49
Irán amenaza a EEUU con ataques a las oficinas de tecnológicas en la región como Apple y Google
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Efe
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La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este martes que atacará desde mañana miércoles las oficinas en Oriente Próximo de compañías tecnológicas estadounidenses que calificó como “compañías terroristas espías”, entre las que incluyó a Microsoft, Apple y Google, y advirtió a sus trabajadores que se alejen de sus puestos de trabajo.

"Las principales instituciones implicadas en operaciones terroristas serán objetivos legítimos para nosotros”, indicó este cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

La Guardia Revolucionaria afirmó que atacará las oficinas de las tecnológicas estadounidenses a partir del miércoles 1 de abril a las 20:00 hora local iraní (16:30 GMT).

“Se recomienda a los empleados de estas instituciones que, para preservar sus vidas, se alejen inmediatamente de sus lugares de trabajo”, añadió.

Tras ese mensaje público una lista de 18 empresas entre las que se encuentran Microsoft, Apple y Google, HP, Intel, Meta, IBM y Boeing.

Por otro lado, el Ejército de la República Islámica de Irán aseguró que atacó hoy con drones suicidas centros estratégicos y clave de comunicación, telecomunicaciones e industria de Siemens, Telecom y AT&T "del régimen asesino de niños" en el aeropuerto israelí de Ben Gurión y la ciudad de Haifa, en el norte de Israel.

Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra contra La República Islámica el 28 de febrero que continúa a día de hoy con ataques diarios contra Irán, que ha respondido con bombardeos contra instalaciones estadounidenses en la región así como infraestructuras energéticas y el cierre del estrecho de Ormuz

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