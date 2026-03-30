La Casa Blanca responde a España que no necesita su ayuda para la guerra de Irán

El presidente Donald Trump EFE

La Casa Blanca ha respondido este lunes a España que no necesita su ayuda ni la de ningún otro país para la operación militar en Irán, después de que el Gobierno español ordenara el cierre de su espacio aéreo para los aviones estadounidenses que participen en la guerra.

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"Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están cumpliendo o superando todos sus objetivos en el marco de la Operación Furia Épica y no necesitan ayuda de España ni de nadie más", ha declarado a EFE un funcionario de la Administración de Donald Trump.

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El Gobierno de Pedro Sánchez, que desde el inicio de la guerra prohibió el uso de las bases militares de Rota y Morón, ha ordenado también el cierre de su espacio aéreo a los vuelos de Estados Unidos que participan en la operación militar, según ha publicado este lunes el periódico 'El País' y han confirmado fuentes de Defensa.