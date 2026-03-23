Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Mundo

Trump ordena paralizar durante 5 días los ataques a la infraestructura energética iraní

Efe
23/03/2026 13:01
TEHRAN (Iran (Islamic Republic Of)), 15/03/2026.- Iranians walk amid damaged residential buildings in southern Tehran, Iran, 15 March 2026. A joint Israeli and US military operation continues to target multiple locations across Iran since the early hours of 28 February 2026. (Teherán) EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Bombardeos en Teherán
EFE
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes que ha ordenado a su Departamento de Guerra posponer durante cinco días los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes tras "conversaciones productivas" entre EE.UU. e Irán para la resolución de las hostilidades.

El líder republicano señaló en su red, Truth Social, que los dos países han mantenido en los últimos dos días "conversaciones muy buenas y productivas respecto a una resolución completa y total" de sus hostilidades en Oriente Medio.

Basándose en el carácter y el tono de ese diálogo "profundo, detallado y constructivo", que dijo que continuará a lo largo de la semana, apuntó que ha ordenado al Departamento de Guerra dicha paralización de los ataques a la infraestructura energética iraní.

Su orden se mantendrá dependiendo "del éxito de las reuniones y discusiones en curso", recalcó el presidente.

El mensaje de Trump tiene lugar después de que amenazara a Irán con nuevos ataques si no abría "totalmente" el estrecho de Ormuz y de que, según informaron el domingo medios iraníes, Teherán avisara de que atacará infraestructura energética de Estados Unidos si sus centrales eléctricas son bombardeadas.

Estados Unidos e Israel emprendieron el pasado 28 de febrero su ofensiva contra Irán, cuya represalia se ha extendido a aliados de ambos en la región.

La semana pasada Teherán había advertido de que en caso de sufrir nuevos ataques contra su infraestructura energética su respuesta no iba a tener "contención" y dejó claro que la represalia llevada a cabo hasta ahora había utilizado solo "una fracción" de su capacidad.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Programa EduExchanges da Xunta de Galicia

O programa EduExchanges da Xunta trae a Cambre alumnado francés
Redacción
Vista do pazo de Meirás no municipio coruñés de Sada o pasado 12 de marzo

La Xunta reclama al Gobierno central hacerse cargo de la gestión del Pazo de Meirás
EFE
Los Bomberos de A Coruña celebran su patrón con un desfile por la ciudad que llegó hasta la Torre de Hércules

Rescatan en A Coruña a una niña a la que se le quedó la cabeza atrapada en una valla de la escuela infantil
EP
Instalaciones del servicio de radiología del CHUAC

La Xunta adjudica los equipos de radiología para los servicios de radiodiagnóstico de las siete áreas sanitarias
Redacción