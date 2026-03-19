Trump afirma que EE.UU. desconocía que Israel atacaría un campo de gas en Irán

(Alcanzado un buque en aguas frente a Ras Lafan horas después del ataque contra el complejo de gas qatarí CONTACTO vÃ­a Europa Press

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que no tenía conocimiento del ataque que Israel ejecutaría sobre el campo de gas natural Pars Sur en el golfo pérsico de Irán.

En una publicación donde Trump se desliga del ataque indicó que: "Israel, enfurecido por lo ocurrido en Oriente Medio, atacó una importante instalación en Irán conocida como el campo de gas Pars Sur. Solo una pequeña parte resultó dañada".

El mandatario insistió en que su país no tenía "conocimiento previo del ataque" y que "Irán, sin conocer los hechos, respondió atacando injustificadamente una parte de la planta de gas natural licuado de Catar."

"Israel no volverá a atacar el campo de gas Pars Sur, de vital importancia, a menos que Irán decida imprudentemente atacar a un país inocente, en este caso Catar", agregó el republicano.

En la mañana del miércoles, ataques israelíes, que medios de la región relacionaban con Estados Unidos como parte de la operación, atacaron las instalaciones de este campo de gas en el sur de Irán, conocida como la reserva natural más grande del mundo y proveedora del 70 % del gas doméstico que utiliza el Estado persa.

Teherán respondió con ataques en Catar y Emiratos Árabes Unidos, provocando un incendio considerable en la refinería de Ras Laffan, la principal de gas natural licuado del país, en un depósito de combustible para aviones de Riad y una refinería de Baréin.

El Gobierno de Catar informó de que la defensa civil atendió el incendio que provocó "graves daños" en Ras Laffan, el principal sitio de producción de gas natural licuado del país.

Trump advirtió que autorizará destruir el campo de Pars Sur en Irán, si este se atreve a atacar las refinerías de Catar nuevamente.

La guerra en Oriente Medio ha provocado una inestabilidad en el flujo y precio de petróleo en el mundo, llevando a Trump a suspender por 60 días una ley que obliga a que el transporte de crudo debe hacerse de un puerto estadounidense a otro exclusivamente en embarcaciones nacionales, con la intención de frenar el alza de precios de la gasolina.