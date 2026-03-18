Israel anuncia una nueva oleada de ataques aéreos contra Irán y Líbano

Guerra en Oriente Medio EFE

El Ejército de Israel anunció la madrugada del martes una nueva oleada de ataques aéreos contra infraestructuras en Irán y otras controladas por Hizbulá en Líbano, tras detectar el lanzamiento de misiles desde Irán hacia territorio israelí.

Antes de este anuncio, Israel indicó que había detectado un número indeterminado de misiles lanzados por Irán contra su territorio.

«Los sistemas de defensa están operativos para interceptar la amenaza», apunta el mensaje publicado en Telegram, que pide a la población ponerse a salvo.

Mientras, Hizbulá dijo en varios comunicados que había atacado a soldados israelíes «con andanadas de cohetes» en varias zonas del sur de Líbano.

Por su parte, la agencia de noticias libanesa NNA informó de ataques israelíes contra varias localidades, entre ellas Qana e Mjadel, en el sur del país, o el barrio de Haret Hreik, en el sur de Beirut.

El número de muertos por la ofensiva aérea israelí iniciada hace dos semanas contra el Líbano se elevó a 886, mientras que los heridos superan los 2.140, informó el lunes el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, perteneciente al Ministerio de Salud Pública.Israel ordena evacuar la ciudad de Tiro en el Líbano

Más tarde, el Ejército de Israel emitió una orden urgente de evacuación para los residentes de la ciudad libanesa de Tiro y varios barrios y campos de refugiados cercanos, ante la intensificación de sus operaciones contra el grupo chií Hizbulá en el sur de Líbano.

La orden de evacuación, publicada por el portavoz en lengua árabe del Ejército israelí, incluye de forma explícita los siguientes barrios y áreas: Shabruja, Jamadiya, Jal al Bahr, Zuq al Mufti, Al Bass, Mashuq, Burj al Shamali, Naba, Al Howsh, Rashidiya y Ain Baal.

En el aviso, los militares israelíes instaron a la población civil a abandonar de inmediato las zonas afectadas y desplazarse al norte del río Zahrani por motivos de seguridad.

Asimismo, el Ejército advirtió de que la proximidad a combatientes, instalaciones o vehículos del grupo armado supone un peligro, y subrayó que cualquier edificio «utilizado por Hizbulá con fines militares» podría ser objeto de ataques.

El aviso fue publicado en los canales del Ejército israelí poco después de que el grupo militar chií lanzase una andanada de decenas de cohetes y drones hacia distintos puntos del norte de Israel, dejando daños materiales y ningún herido

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, anunció el lunes el inicio de lo que denominó una «operación terrestre» israelí en el sur de Líbano, de escala aún desconocida pese a la entrada de más tropas y tanques a este país vecino.

Además, Katz dijo que los cientos de miles de libaneses desplazados del sur no podrá regresar a sus casas hasta que esté garantizada «la seguridad» de Israel.Hizbulá confirma ataques contra Israel

Por su parte, el grupo chií libanés Hizbulá confirmó el lanzamiento de varias andanadas de proyectiles contra más de una decena de localidades y al menos seis bases militares en el norte de Israel.

En una serie de comunicados, el movimiento anunció que atacó con «grandes andanadas de cohetes» once pueblos diferentes, entre ellos Avivim y Kiryat Shmona, y que también lanzó proyectiles contra seis bases, incluida la de Meron, encargada de gestionar las operaciones aéreas en la región norte de Israel.

Como parte de estas acciones, lanzadas de forma simultánea a las 20.30 hora local (18.30 GMT) bajo el paraguas de una operación bautizada como ‘Khaybar 1’, Hizbulá también reivindicó la autoría de un ataque contra las defensas antiaéreas israelíes ubicadas en la ciudad de Maalot Tharshiha.

Un poco más tarde, también en el marco de ‘Khaybar 1’, alcanzó con un «escuadrón» de drones suicidas la urbe de Nahariya, en el norte del país.