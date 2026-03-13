Un barco turco lograr pasar por el estrecho de Ormuz con el permiso de Irán

Barcos en el estrecho de Ormuz EFE

Un barco turco ha logrado pasar por el estrecho de Ormuz tras lograr el permiso de las autoridades iraníes, que mantienen bloqueada esa importante vía de comunicación marítima en respuesta a los ataques de EE. UU. e Israel, informó este viernes el Ministerio de Transporte de Turquía.

"Tenemos quince barcos (de propiedad turca) en el estrecho de Ormuz. Permitimos el paso de uno tras recibir autorización de las autoridades iraníes porque estaba usando un puerto de Irán", señaló a los medios el ministro de Transporte turco, Abdülkadir Uraloğlu.

El ministro dijo que los otros buques, propiedad de empresas turcas pero que navegan bajo bandera de otros países y que están esperando "no tienen problemas", y añadió que su Gobierno ha emitido el máximo nivel de alerta ante la complicada situación en la zona.

El ministro afirmó que hay en total 800 barcos de diverso tipo en el estrecho de Ormuz, situado entre el golfo Pérsico y el golfo de Omán, entre ellos seis cruceros de pasajeros.

En su primer mensaje como nuevo líder supremo de la república islámica, Mojtaba Jameneí llamó el jueves a mantener cerrado el estrecho de Ormuz, un paso estratégico controlado por Irán por el que transita el 20 % del flujo marítimo de crudo a nivel global.

Durante la madrugada del jueves, tres barcos fueron atacados por Teherán frente a las costas de Irak y Emiratos Árabes Unidos, lo que eleva a 16 los buques que han sufrido daños desde el inicio de los bombardeos de EE.UU e Israel, de acuerdo con los datos del Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido.