El Ideal Gallego

Mundo

Trump recomienda a la selección de Irán no acudir al Mundial "por su propia seguridad"

Agencias
12/03/2026 16:44
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos
EFE
El presidente estadounidense, Doanld Trump, aseguró este jueves que la selección de fútbol de Irán es "bienvenida" al Mundial en Estados Unidos, pero le recomendó no participar por "su propia seguridad", justo un día después de que Teherán anunciara que su selección no viajará a Estados Unidos.

"La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia seguridad", escribió en la red Truth Social.

El mensaje del líder estadounidense se produce después de que el ministro de Deportes iraní, Ahman Donyamali, asegurara el miércoles que "no hay condiciones" para que su país participe en el Mundial después de que el líder supremo, Alí Jameneí, fuera asesinado en la ofensiva israelí y estadounidense del pasado 28 de febrero.

También el miércoles, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se reunió con Trump en la Casa Blanca, donde el líder estadounidense le habría trasladado que el equipo iraní es "bienvenido" al Mundial.

"Hablamos sobre la actual situación en Irán, y el hecho de que el equipo iraní se haya clasificado para participar en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Durante la conversación, el presidente Trump reiteró que el equipo iraní es, por supuesto, bienvenido a competir en el torneo en los Estados Unidos", reveló Infantino en Instagram.

El Mundial 2026 se disputará en México, Canadá y Estados Unidos desde el próximo 11 de junio. La selección iraní debía jugar sus tres partidos en Estados Unidos; el 15 y el 21 de junio, en Los Ángeles contra Nueva Zelanda y Bélgica, respectivamente; y el 26 de junio ante Egipto, en Seattle.

En noviembre, el presidente estadounidense garantizó que los jugadores y técnicos iraníes tendrían visados para entrar en Estados Unidos pero no así los aficionados, aludiendo a motivos de seguridad nacional.

