El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mundo

Trump acusa a España de no cooperar en la guerra de Irán: "Quizás cortemos el comercio"

Efe
11/03/2026 22:27
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump
 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado este miércoles a España de "no cooperar en absoluto" en la guerra de Irán, ha criticado la "mala" actitud del Gobierno español y ha reiterado sus amenazas de cortar el comercio con el país.

Estrecho de Omuz

Irán advierte de que no permitirá el paso de petróleo por Ormuz para EE.UU. o Israel

Más información

"Creo que no están cooperando en absoluto. Creo que se han portado muy mal, muy mal. Quizás cortemos el comercio con España", ha dicho Trump al ser preguntado sobre la colaboración española en la operación conjunta con Israel contra la República Islámica.

El impacto de la guerra de Irán en Inditex

Más información

El mandatario ha insistido en que el Gobierno de Pedro Sánchez "se ha portado muy mal con la OTAN" por no comprometer un 5 por ciento de su PIB en gastos de defensa, como el resto de los Estados miembros de la Alianza Atlántica. "Están protegidos, pero no quieren pagar su parte justa", ha agregado.

"La gente de España es fantástica. El liderazgo no es tan bueno", ha advertido Trump.

