El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mundo

Irán advierte a Trump de que si sigue la guerra no se podrá vender petróleo ni producirlo

Efe
08/03/2026 15:03
Camión bombardeado en Irán a las puertas de una zona de depósitos de petróleo
Camión bombardeado en Irán a las puertas de una zona de depósitos de petróleo
EFE
El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió este domingo al mandatario estadounidense, Donald Trump, que si continúa la guerra no habrá forma de vender petróleo ni capacidad para producirlo, lo que “quema” los intereses de todo el mundo.

“Trump dijo que los precios del petróleo no subirían demasiado; ahora que lo han hecho, ¡dice que pronto se corregirán por sí solos!”, dijo en X Qalibaf.

“Si la guerra continúa así, no habrá forma de vender petróleo ni capacidad para producirlo”, advirtió.

El político añadió que con la guerra y el coste energético que está teniendo “están quemando los intereses de Estados Unidos por las ilusiones de Netanyahu, sino también los de los países de la región y del mundo”.

Tras el comienzo de la guerra se ha detenido buena parte del tráfico en el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial, e Irán ha atacado instalaciones energéticas en Israel, Arabia Saudí y Catar, entre otros.

Nube de humo sobre Teherán

Teherán amanece envuelta en nubes tóxicas tras ataque israelíes a instalaciones petroleras

Más información

El barril ha registrado subidas que lo sitúan por encima de los 85 dólares en los últimos días, un 17 % más respecto a los 72,5 dólares a los que cotizó el viernes previo al ataque, lo que impone presiones económicas a numerosos sectores.

El aviso de Qalibaf se produce después de que anoche Israel atacase cuatro instalaciones de almacenamiento de petróleo y un centro de transferencia de productos petrolíferos en las provincias de Teherán y Alborz.

Esos ataques provocaron una nube tóxica sobre la ciudad ante la cual la Organización de Protección Ambiental de Irán llamó a los ciudadanos a no salir a las calles y a que permanezcan en sus casas ante la toxicidad de la ciudad.

Al mismo tiempo, las autoridades iraníes racionaron la gasolina a 20 litros de por persona diarios tras los ataques. 

