Mundo

EE.UU. descarta ataques contra la industria energética de Irán

Efe
08/03/2026 16:58
Chris Wright, secretario de Energía de EE.UU. junto al presidente Donald Trump
Chris Wright, secretario de Energía de EE.UU. junto al presidente Donald Trump
Efe
El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aseguró este domingo que su país no tiene planes de atacar la industria petrolera o la infraestructura energética de Irán, distanciándose de la reciente ofensiva de Israel contra depósitos de combustible en territorio iraní.

En una entrevista con la cadena CNN, Wright fue tajante al desvincular las operaciones estadounidenses de los objetivos energéticos de Teherán: "No hay planes de atacar la industria del petróleo, el gas natural o cualquier aspecto de su sector energético. Estos son ataques israelíes", afirmó el secretario, especificando que los objetivos alcanzados por Israel son depósitos locales de combustible.

Nube de humo sobre Teherán

Teherán amanece envuelta en nubes tóxicas tras ataque israelíes a instalaciones petroleras

Más información
Camión bombardeado en Irán a las puertas de una zona de depósitos de petróleo

Irán advierte a Trump de que si sigue la guerra no se podrá vender petróleo ni producirlo

Más información

Respecto al impacto ambiental de los bombardeos, que según testimonios recogidos por CNN están provocando una situación de "asfixia" en la capital iraní, Wright restó importancia a las consecuencias inmediatas.

"Unos pocos días de menor calidad del aire en Teherán no son nada comparado con lo que el pueblo iraní ha sufrido bajo el régimen", declaró.

El secretario de Energía también se refirió a la situación del mercado interno estadounidense, marcado por un repunte reciente en los precios del diésel y la gasolina derivado del conflicto en Oriente Medio.

A pesar de la volatilidad actual, Wright defendió la gestión de la administración del presidente de EE. UU., Donald Trump, y prometió una estabilización inminente.

"Hoy la gasolina es 1,50 dólares por galón más barata que a mediados de la administración Biden", señaló Wright, quien subrayó el objetivo del Gobierno de situar el precio por debajo del umbral de los 3 dólares.

Al ser cuestionado sobre el plazo para que los consumidores vean este alivio en sus bolsillos, el secretario aseguró que ocurrirá en cuestión de "semanas" y no de meses, pronosticando además un descenso futuro en las tarifas de electricidad.

