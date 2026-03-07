Trump afirma que Irán se ha rendido y promete un ataque "muy duro" contra el país

Donald Trump EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que Irán "se ha rendido ante sus vecinos" y prometió que las fuerzas estadounidenses lanzarán un ataque "muy duro" contra la República Islámica.

Trump hizo esta afirmación a través de Truth Social después de que el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmara que su país ha decidido poner fin a los ataques contra los países vecinos, a menos que sea atacado desde esos territorios.