Mundo

Trump afirma que Irán se ha rendido y promete un ataque "muy duro" contra el país

Efe
07/03/2026 14:11
Donald Trump
Donald Trump
EFE
 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que Irán "se ha rendido ante sus vecinos" y prometió que las fuerzas estadounidenses lanzarán un ataque "muy duro" contra la República Islámica.

Un hombre entre las ruinas de un edificio bombardeado en Teherán

Cronología de la primera semana de guerra en Oriente Medio

Trump hizo esta afirmación a través de Truth Social después de que el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmara que su país ha decidido poner fin a los ataques contra los países vecinos, a menos que sea atacado desde esos territorios. 

