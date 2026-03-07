Cronología de la primera semana de guerra en Oriente Medio

Un hombre entre las ruinas de un edificio bombardeado en Teherán EFE

Madrid, 7 mar (EFE).- Se cumple una semana del inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, siete días en los que el conflicto se ha extendido a 16 países, ha provocado la muerte de 1.200 personas solo en ´la República Islámica, y varios cientos en Líbano, donde ha revivido la ofensiva israelí contra la milicia chií Hizbulá.

La operación bautizada como 'Furia épica' provocó el primer día la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Jameneí, y de la plana mayor del régimen de Irán, país que suma más de 3.600 edificios civiles afectados por los ataques, de momento solo aéreos.

Irán ha contraatacado lanzando misiles a bases militares estadounidenses en la región, en Baréin, Catar, Emiratos Árabes y Kuwait, así como contra Israel, y ha expandido los ataques a países como Arabia Saudí, Turquía y Azerbaiyán.

Estas son los momentos más relevantes de una semana de guerra:

- 28 febrero. - Estados Unidos e Israel bombardean Irán y matan al líder supremo Ali Jamenei y parte de la cúpula del régimen de los ayatolás.

Trump pide a la población iraní que esté lista para tomar el Gobierno pero no obtiene respaldo.

Irán responde con el lanzamiento de misiles y drones a países vecinos y cierra al tráfico el estrecho de Ormuz, ruta marítima clave por la que pasa una quinta parte del petróleo y gas mundial.

- 1 marzo.- Irán declara 40 días de luto por la muerte de Jameneí y nombra un consejo de transición.

Se conoce que Estados Unidos había pedido expresamente al Reino Unido unirse a la ofensiva, pero éste se negó.

- 2 marzo.- Hizbulá se suma al conflicto de Irán e Israel bombardea las afueras de Beirut. Líbano dice que prohibirá "toda" actividad militar de Hizbulá tras su ataque a Israel.

Además, se informa de que Irán habría atacado la base británica de Akrotiri en Chipre con un dron Shahed, de producción iraní, pero días más tarde el Gobierno británico confirma que no procedió de Irán.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anuncia el aumento de ojivas nucleares y un nuevo submarino de misiles balísticos.

- 3 marzo.- Un submarino de EE.UU. hunde un buque iraní frente a las costas de Sri Lanka. A bordo iban 180 personas, más de 80 cuerpos fueron recuperados.

La Organización Internacional de Energía Atómica dice que no tiene evidencias de que Irán tuviera un plan estructurado para construir una bomba atómica.

- 4 marzo.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, manifiesta su 'No a la guerra' de Irán y mantiene su postura pese a las amenazas comerciales de Trump por no permitirle el uso de las bases conjuntas de Rota y Morón para atacar en esta guerra.

Trump recibe el apoyo del Senado en EE.UU, que rechaza una resolución para poner fin a su ofensiva militar en Irán.

Las defensas aéreas de la OTAN intervienen al derribar un misil disparado desde Irán que se dirigía hacia Turquía.

- 5 marzo.- España e Italia se suman al apoyo defensivo de Grecia y Francia a Chipre, mientras los ataques de Irán se expanden a más países y un dron iraní alcanza un aeropuerto de Azerbaiyán.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirma que hay un apoyo "masivo" de la organización a la guerra de Trump y Netanyahu en Irán.

- 6 marzo.- Aumentan a 217 los muertos por la ofensiva aérea en Líbano, los heridos rozan los 800 y unas 300.000 las personas desplazadas.

Trump dice que solo aceptará una "rendición incondicional" de Irán, el día en que se produce la peor oleada de bombardeos desde el inicio de la guerra.

Crece la preocupación mundial por los precios del crudo, que podrían dispararse hasta los 150 dólares por barril en dos o tres semanas si el estrecho de Ormuz sigue bloqueado.

- 7 marzo.- Israel multiplica los ataques a Teherán en el octavo día, se reportó un incendio en el Aeropuerto Internacional de Mehrabad, así como ataques iraníes hacia Tel Aviv.