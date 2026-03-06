Un desafiante Teherán grita “Jameneí sigue vivo” en el primer viernes sin el líder de Irán

Manifestación en Teherán contra Estados Unidos y en favor de Jamenei EFE

Un desafiante Teherán gritó “Jameneí sigue vivo” en el primer viernes sin el difunto líder supremo de Irán Alí Jameneí y tras una dura noche de bombardeos, quizás la peor desde que comenzó la guerra hace hoy siete días con Estados Unidos e Israel.

Las miles de personas congregadas en la mezquita Mosala de la capital iraní para el rezo del viernes también corearon “Jameneí líder” y “Jameneí mártir” en medio de un mar de imágenes del religioso que dirigió el país durante 36 años.

El acto religioso fue más allá y se escucharon eslóganes de “Ni negociación, ni rendición, lucha contra Estados Unidos” y “Ni negociación, ni rendición, destrucción de Israel” entre unos partidarios de la República Islámica que no quieren rendirse.

“Yo no tengo miedo a nada y estoy dispuesta a perder la vida con tal de que destruyamos al enemigo sionista y hagamos lamentar a Estados Unidos por sus crímenes”, dijo a EFE Fatemeh, una psicóloga de 45 años ataviada con el tradicional chador negro iraní.

La mujer pidió a la República Islámica que no se ceda ni negocie: “Si acuerdan una tregua, los consideraremos traidores a la patria. Hay que luchar”.

Zahra, ama de casa de 38 años, dijo sentirse “destrozada” por la muerte de Jameneí y tener “muchos deseos de venganza”.

“¿Cómo vienen a matar al más alto cargo de otro país? Luego ellos nos llaman terroristas. Ellos son los terroristas”, afirmó Zahra, quien estaba acompañada por su hijo de siete años.

Desde su muerte el sábado 28 de febrero se han multiplicado en suelo iraní las vigilias y los actos en recuerdo de Jameneí. Las calles de Teherán están llenas de murales y cárteles con su rostro, todo ello en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.

Tras conocerse su muerte también hubo gritos de celebración desde las ventanas de casas de la capital de aquellos que quieren un cambio político.

El rezo de hoy llega después de que Teherán viviese una dura madrugada de bombardeos de Estados Unidos e Israel contra el centro de la ciudad que provocaron terror, pánico y llantos, en uno de los ataques más duros contra la capital iraní en los ya siete días de guerra.

Las explosiones comenzaron en torno a las 5:00, hora local (1:30 GMT), por el centro de la capital iraní de 12 millones de habitantes, en zonas como la de Pastor donde se encuentran oficinas gubernamentales, incluida la Presidencia, que ya fue atacada.

Los ataques contra la capital iraní han sido constantes desde que Israel y Estados Unidos comenzaran el sábado una guerra contra la nación persa, en la que hasta el momento han muerto más de un millar de iraníes y han sido destruido miles de edificios en todo el país.

Pero Irán ha respondido con 21 oleadas de misiles y drones contra Israel y objetivos estadounidenses en una docena de países, lo que ha provocado una escalada del impacto del conflicto a todo Oriente Medio.

El Ejército israelí dijo este viernes que sus fuerzas aéreas bombardearon "en el corazón de Teherán" el búnker militar subterráneo del exlíder del régimen iraní, Ali Jameneí, que seguía "constituyendo una importante infraestructura para los altos funcionarios del régimen".

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) desmantelaron el búnker militar subterráneo de Alí Jameneí, ubicado bajo el complejo de la cúpula del régimen terrorista iraní", recoge un comunicado castrense.

El Ejército israelí también detalla que alrededor de 50 aviones de combate de la fuerza área participaron en la operación guiados por "inteligencia precisa" con más de 100 municiones para atacar el búnker de Jameneí en la capital iraní.

"El túnel se extiende a lo largo de varias manzanas bajo la población civil y contenía numerosos puntos de acceso. El régimen terrorista iraní lo consideraba inexpugnable", indica el Ejército.

Según Israel, este búnker "ubicado bajo el complejo de la cúpula del régimen en el centro de Teherán" estaba destinado a ser utilizado por Jameneí como centro de mando seguro de emergencia.

Israel mató a Jameneí durante los bombardeos que lanzó sobre Irán el sábado, 28 de febrero, junto a Estados Unidos, dando inicio a una guerra que se ha extendido por la región y que va camino de cumplir una semana.

En su nota el Ejército recuerda que a principios de esta semana la fuerza aérea israelí también han golpeado varios objetivos militares del régimen, entre ellos el edificio del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y la principal academia militar de los Cuerpos de las Guardias Revolucionarias.

Pese a estos duros ataques contra el régimen, Irán ha continuado a lo largo de la mañana de este viernes lanzando andanadas de misiles balísticos contra Israel, lo que provoca el sonido de las alarmas antiaéreas en ciudades como Tel Aviv o Jerusalén, además de explosiones a causa de las intercepciones en el cielo.

Sin embargo, no se ha informado de daños personales, solo materiales sobre todo de la metralla que cae tras la intercepción de los misiles.