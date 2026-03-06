Mi cuenta

Mundo

Trump califica a España de "perdedora" y asegura que Pedro Sánchez "no trabaja en equipo"

Agencias
06/03/2026 00:35
 El presidente estadounidense, Donald Trump, llamó este jueves a España "perdedora" en una entrevista telefónica con el tabloide The New York Post en la que, además, criticó que el Gobierno de Pedro Sánchez "no trabaja en equipo" por su posición contraria a la guerra en Irán.

"Tenemos muchos ganadores, pero España es una perdedora y el Reino Unido ha sido muy decepcionante", dijo Trump al diario, considerando además a España "muy hostil a la OTAN" y "a todos" por su negativa a aumentar su inversión en defensa hasta el 5 % de su Producto Interior Bruto (PIB).

"No trabaja en equipo, y tampoco vamos a trabajar en equipo tampoco con España", apostilló el mandatario republicano.

Según el Post, Trump abundó en sus críticas al primer ministro británico, Keir Starmer, de quien dijo que "no es Winston Churchill, por así decirlo", y lamentó "su actuación" respecto al "ataque contra una nación hostil" de EE .UU., en referencia a su negativa inicial a permitirle usar sus bases en la ofensiva contra Irán.

"Debería (Starmer) estar dándonos, sin preguntas ni dudas, cosas como bases (...). Deberíamos ciertamente contar con ellos. Me sorprendí mucho con Keir. Muy decepcionado", agregó

