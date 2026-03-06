Mi cuenta

Mundo

Los del Río lamentan que Estados Unidos use la canción de la 'Macarena' para promocionar sus bombardeos

Ep
06/03/2026 14:31
Captura del video de los momentos posteriores al bombardeo en la ciudad de Minab (Irán)
EFE
Antonio Romero, miembro del dúo musical Los del Río y autor de la célebre canción 'Macarena', ha lamentado este viernes que una versión remasterizada de la misma se haya usado de fondo en un vídeo difundido por la Casa Blanca en redes sociales como TikTok ilustrando imágenes de ataques de Estados Unidos a Irán, en el marco del conflicto abierto actualmente en esa zona de Oriente Próximo.

En declaraciones a Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press, Antonio Romero ha comentado que se le ponen "los vellos de punta" al escuchar la música de la canción 'Macarena' de fondo de un vídeo de ese cariz, porque él la creó "para alegrarle la vida al mundo, no para matarle la vida al mundo".

Manifestación en Teherán contra Estados Unidos y en favor de Jamenei

Un desafiante Teherán grita “Jameneí sigue vivo” en el primer viernes sin el líder de Irán

Más información

No obstante, este componente de Los del Río ha reconocido que cuando se realiza "una canción que sale al mundo", y que, 33 años después de su lanzamiento, en 1993, "sigue siendo la número uno popularmente en todos los rincones del mundo", cualquiera "puede dispararle y hacerla suya a su antojo", pero en todo caso ha querido dejar claro que él realizó esa pieza "para alegrarle la vida al mundo, no para matarle la vida al mundo".

De esta manera, Antonio Romero se ha preguntado "por qué tienen que utilizar (desde el Gobierno de Estados Unidos) una cosa tan simpática y tan graciosa" en un vídeo sobre los bombardeos a Irán.

Frente a ello, ha reivindicado que esta canción "es de la tierra de María Santísima", y que él le ha echado "mucha culpa del éxito" de la misma "a la Esperanza Macarena", la Virgen cuya talla "está en San Gil", ha añadido en referencia a la parroquia de Sevilla donde se ubicaba esta imagen antes de su traslado a la basílica en la que se venera actualmente.

Así las cosas, Antonio Romero ha concluido preguntándose "qué culpa" tienen Los del Río si la canción 'Macarena' "es la más popular del mundo y la coge la gente para utilizarla en lo que le da la gana".

