El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mundo

Detenidos en Indonesia el capitán y el encargado de máquinas del barco en el que murió una familia de Valencia

Ep
06/03/2026 13:45
Los equipos de búsqueda consiguieron localizar los cadáveres del resto de desaparecidos españoles en el naufragio de Indonesia
Los equipos de búsqueda consiguieron localizar los cadáveres del resto de desaparecidos españoles en el naufragio de Indonesia
EFE
La Fiscalía del Distrito de Manggari Oeste (Indonesia) ha confirmado la detención del capitán del barco que naufragó el pasado mes de diciembre y en el que perdieron la vida cuatro miembros de una familia valenciana.

Además del capitán de la embarcación, un hombre de 56 años, ha sido arrestado el encargado de máquinas, de 23. Según informa el medio digital indonesio 'Detik', ambos estaba siendo investigados desde enero.

El jefe de Inteligencia de la Fiscalía, Pradewa Artha, ha señalado que los detenidos se enfrentan a una pena máxima de prisión de cinco años. La Policía indonesia ha informado a los familiares de las detenciones, han confirmado a Europa Press fuentes de su entorno.

Los equipos de búsqueda consiguieron localizar los cadáveres del resto de desaparecidos españoles en el naufragio de Indonesia

Termina sin éxito la búsqueda de Quique, el niño valenciano desparecido tras un naufragio en Indonesia

Más información

En la embarcación KM Putri Sakinah, que se hundió el pasado 26 de diciembre, viajaba la pareja española formada por Fernando Martín, entrenador de fútbol del Valencia CF Femenino B, y Andrea Ortuño con varios de sus hijos.

Siete personas fueron rescatadas, entre ellas Andrea y una de sus hijas, así como varios miembros de la tripulación indonesia, incluidos el capitán y un guía turístico local.

Fernando Martín Carreras, exjugador del Valencia y actual entrenador del filial femenino

Un exjugador del Valencia y tres de sus hijos desaparecidos tras el naufragio de una embarcación en Indonesia

Más información

En los días posteriores fueron localizados los cuerpos sin vida de Fernando Martín, de 44 años; del hijo de este con una pareja anterior, Mateo, de 9 años, y Lía, de 12, también hija de Andrea de un matrimonio anterior. Los restos de Quique, de 10 años, hijo de Andrea y una expareja, no han sido hallados.

La familia se encontraba a bordo del barco de madera que naufragó mientras se dirigía desde la isla de Komodo hacia Padar, en las aguas de Labuan Bajo, provincia de Nusa Tenggara Oriental.

