El Ideal Gallego

Mundo

Macron traslada a Sánchez la solidaridad de Francia tras las amenazas de Trump

Efe
04/03/2026 13:01
Macron, presidente de Francia
Macron, presidente de Francia
EFE
El presidente francés, Enmanuel Macron, contactó este miércoles con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para expresarle la "solidaridad europea de Francia" ante las recientes amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump.

"El presidente acaba de hablar con el presidente Sánchez para expresar la solidaridad europea de Francia en respuesta a las recientes amenazas de coerción económica lanzadas ayer contra España", informaron a EFE fuentes del Palacio del Elíseo.

Trump sugirió la víspera la posibilidad de cortar el comercio con España debido a la postura del Ejecutivo español frente al actual conflicto internacional en Oriente Medio.

Por su parte, el presidente del Gobierno español compareció este miércoles ante la prensa para reafirmar la postura de su gabinete ante la crisis y resumió la posición de su Gobierno en cuatro palabras: "No a la guerra".

Sánchez defendió que España se rige por los principios fundacionales de la Unión Europea, el derecho internacional y la paz, al tiempo que advirtió de que el país no será "cómplice de algo malo para el mundo", como es la actual guerra en Oriente Medio, "solo por el miedo a las represalias de alguno".

