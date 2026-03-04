Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mundo

Israel bombardea el sur del Líbano tras una orden de evacuación masiva

Efe
04/03/2026 14:09
Columnas de humo se alzan tras un ataque aéreo israelí en el Líbano
Columnas de humo se alzan tras un ataque aéreo israelí en el Líbano
EFE
Israel bombardeó este miércoles el sur del Líbano en el marco de la actual escalada contra el grupo chií Hizbulá, pocas horas después de ordenar a sus habitantes que se desplacen al norte del río Litani.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel han iniciado una ola de ataques en la zona sur del Líbano", recoge un comunicado publicado por el Ejército israelí, que no detalla los objetivos específicos de sus bombardeos.

Los bombardeos se suceden al lanzamiento por parte de Hizbulá de cinco misiles dirigidos al área metropolitana de Tel Aviv, cuya mayoría, informó el Ejercito israelí, "fue neutralizada" en el aire por el sistema de defensa antiaéreo israelí antes de que llegaran a impactar.

Apenas dos horas antes, los militares ordenaron a los residentes del sur del Líbano, que comprende partes de las gobernaciones libanesas del Sur y de Nabatieh, que se desplazasen "de inmediato" al norte del río Litani antes de nuevos ataques contra viviendas presuntamente usadas por Hizbulá o edificios próximos a "instalaciones o medios de combate".

El río Litani marca el perímetro de despliegue de los casos azules, situados entre esta barrera natural y el norte de la Línea Azul; la divisoria no oficial de este país con Israel y los Altos del Golán sirios ocupados a la que se retiraron las tropas israelíes en el año 2000, poniendo fin a una ocupación de 18 años del sur de Líbano.

El Ejército israelí ya mantenía posiciones militares en el sur de Líbano, incumpliendo la retirada estipulada en el alto el fuego de finales de 2024, pero ayer anunció una creciente invasión terrestre del país vecino, con fuerzas penetrando en otros puntos meridionales.

Según el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, el objetivo de la nueva incursión es “prevenir ataques contra las comunidades fronterizas” del país -que el Ejército asegura no van a ser evacuadas- como los que lanzó Hizbolá el lunes, sumándose a la guerra en Oriente Próximo que está desestabilizando el Golfo.

