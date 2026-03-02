Trump anuncia que “la gran ola” de ataques está por llegar

Dos personas ven elevarse el humo hoy en la ciudad de Teherán tras un ataque EABEDIN TAHERKENAREH (efe)FE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumió hoy del éxito de su operativo militar contra Irán y advirtió de que aún no lanzaron la “gran oleada” de ataques, que podría llegar “muy pronto”. En una entrevista telefónica con la cadena CNN, Trump insistió en que las Fuerzas Armadas estadounidenses “están machacando” a los iraníes y consideró que la operación “va muy bien”.

Macron aumenta el arsenal nuclear francés y advierte de un mundo "peligroso" Más información

EEUU lanzó el sábado, en coordinación con Israel, la operación Furia Épica, con ataques iniciales saldados con la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, y gran parte de la cúpula militar. Teherán prometió vengar la muerte del ayatolá y respondió con bombardeos contra Israel y varios países árabes en los que Washington tiene bases militares: Bahréin, Jordania, Kuwait, Catar y los Emiratos Árabes Unidos.

Bajo control

El presidente estadounidense confesó a la CNN que la “mayor sorpresa” de esta campaña fueron los ataques iraníes a los países del Golfo con presencia militar estadounidense y aseguró que estas naciones ahora “quieren luchar” a pesar de que EEUU les dijo que tiene la situación bajo control.

La mayor refinería de Aramco en Arabia Saudí recibe el impacto de restos de drones iraníes Más información

Sobre la posible duración de la guerra, el mandatario estadounidense aseguró que no quiere que se extienda demasiado. “Siempre pensé que duraría cuatro semanas. Y vamos un poco adelantados al itinerario previsto”, advirtió.

Preguntado sobre si la Administración está ayudando al pueblo iraní a recuperar el control de su país y establecer un cambio de régimen, Trump respondió con un “Sí”. “Sí, lo estamos haciendo. Pero ahora mismo queremos que todo el mundo se quede a resguardo. No es seguro salir ahí fuera”, advirtió.

Las palabras del presidente fueron refrendadas por el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, quien aseguró a última hora de hoy que “los golpes más duros” del Pentágono contra Irán “aún están por venir” y que la siguiente fase de ataques que prepara Washington “será aún más severa”.

Además, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Dan Caine, aseguró hoy que las operaciones militares contra Irán están en su fase inicial y “llevarán algo de tiempo” hasta alcanzar los objetivos. También reconoció que requerirán “trabajo duro” y podrían causar nuevas bajas entre sus tropas.

Medios iraníes afirman que ha habido un ataque contra la oficina de Netanyahu en Israel Más información

Por su parte, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo hoy que la operación militar logró un cambio en el régimen de ese país y aseguró que estos ataques no son similares a los de Irak, ni se volverá un conflicto “interminable”. Hegseth instó a los iraníes a aprovechar “esta increíble oportunidad” para lograr un cambio de gobierno. “El presidente Trump ha sido claro: ahora es su momento. Fuerzas de seguridad iraníes, elijan sabiamente”, animó.

Guardia Revolucionaria

Mientras, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, nombró al general de la Guardia Revolucionaria Mayid Ibn al-Reza como nuevo ministro de Defensa, después de la muerte de Aziz Nasirzadeh en los ataques.

Por su parte, el canciller chino, Wang Yi, habló por teléfono hoy con su homólogo iraní, Abas Araqchí, y le aseguró el respaldo de China en la defensa de su soberanía, seguridad e integridad territorial, en la primera muestra firme de apoyo de Pekín a su socio Teherán desde los ataques.

Tres militares estadounidenses mueren en la operación contra Irán Más información

El canciller chino afirmó que Irán no tiene “más opción” que defenderse tras el ataque, y urgió a “cesar inmediatamente las operaciones militares, evitar una escalada mayor y prevenir que todo Oriente Medio se suma en el conflicto”.

Por su parte, Rusia, en estado de shock desde el apresamiento del líder venezolano, Nicolás Maduro, tomó buena nota tras el “asesinato” –así lo calificó el jefe del Kremlin, Vladimir Putin– del líder supremo de Irán. “Estamos analizando y extrayendo las conclusiones correspondientes”, dijo hoy Dmitri Peskov, portavoz presidencial.

Estados Unidos e Israel lanzaron desde el 28 de febrero un “ataque militar indiscriminado y masivo” que viola abiertamente la Carta de Naciones Unidas, denunció hoyante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el embajador iraní ante Naciones Unidas en Ginebra, Ali Bahreini. “En los últimos días se han bombardeado escuelas y hospitales, personalidades civiles incluido el líder supremo espiritual fueron asesinadas y la sede de Media Luna Roja, junto con muchos otros edificios no militares, han sido destruidos”, subrayó el representante del régimen de Teherán en su intervención en el debate general del Consejo. 