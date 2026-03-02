Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Mundo

Macron aumenta el arsenal nuclear francés y advierte de un mundo "peligroso"

Agencias
02/03/2026 17:07
Macron, presidente de Francia
Macron, presidente de Francia
EFE
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este lunes el aumento del arsenal atómico de su país y ofreció compartir la disuasión nuclear francesa con sus socios europeos, pero se reservó la decisión última de utilizarla.

En un discurso pronunciado en la base de submarinos nucleares franceses de L'Île Longue (Bretaña, oeste), Macron manifestó que no le temblará la mano para apretar el botón atómico si ve amenazados los intereses vitales del país, en un momento en el que detectó "un riesgo de que los conflictos superen la barrera de lo nuclear".

"He ordenado aumentar el número de ojivas nucleares de nuestro arsenal", aseguró el presidente francés, que señaló que ya no comunicará su número, como elemento añadido de la disuasión atómica de Francia.

También anunció la construcción de un nuevo submarino nuclear capaz de lanzar misiles atómicos, que bautizará como 'El invencible' y será botado en 2036.

Frente a un mundo "peligroso e inestable", en el que dijo que es posible una conflagración en las fronteras europeas, Macron apostó por elevar el tono de la capacidad nuclear de Francia y no dudó en asegurar que la usará si fuera necesario.

"Nuestro país tiene este arma fuera de lo común que es la base de nuestra defensa. La decisión última de utilizarlo es del presidente. No duraré en tomar la decisión que sea indispensable para la protección de nuestros intereses vitales", aseguró el presidente.

"Si tuviéramos que utilizar el arma nuclear, ningún Estado se salvaría. Cada uno de nuestros submarinos tiene una potencia equivalente a todas las bombas que cayeron sobre Europa en la Segunda Guerra Mundial, mil veces superior a las primeras bombas atómicas", dijo en la base militar.

En una puesta en escena muy bélica, con un gran submarino a sus espaldas y rodeado de militares, Macron consideró que el arma nuclear está en la base de la defensa francesa, pero consideró que los intereses vitales de su país "no se detienen en la frontera" e incluyen también al continente europeo.

En ese sentido, aseguró que Reino Unido, Alemania, Polonia, Países Bajos, Bélgica, Grecia, Suecia y Dinamarca, ya colaboran con Francia en la "disuasión avanzada", que incluye la infraestructura de detección de ataques y abrió la puerta a que otros países se sumen.

Señaló también que varios países participarán en ejercicios conjuntos con Francia.

Para Macron, esta nueva disuasión avanzada a nivel europeo "será compatible" con la de la OTAN, que actualmente protege al Viejo Continente.

Francia y el Reino Unido son los dos únicos países de Europa Occidental con un arsenal nuclear propio, que ambos desarrollaron durante la Guerra Fría a fin de mantener una disuasión propia e independiente de la de Estados Unidos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Presentación da programación polo 8M

Conferencias, cine e unha carreira popular: este é o programa completo de actividades polo 8M na Coruña
Redacción
El ideal gallego

Aprueban inicialmente el proyecto de interés autonómico para construir pisos en A Baiuca, Arteixo
Redacción
Macron, presidente de Francia

Macron aumenta el arsenal nuclear francés y advierte de un mundo "peligroso"
Agencias
Edificio de Palexco

'Erros x Aprendizaxes' llega a A Coruña para compartir experiencias empresariales
Iván Aguiar