Mundo

Israel apunta al jefe de Hizbulá como "objetivo a ser eliminado" en la guerra con Irán

Efe
02/03/2026 10:45
Miles de simpatizantes del grupo chií libanés Hizbulá este domingo
Miles de simpatizantes del grupo chií libanés Hizbulá este domingo
EFE
El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, señaló este lunes al jefe del grupo chií Hizbulá, Naim Qassem, como un "objetivo marcado" a ser eliminado, e insistió en que la milicia libanesa "pagara un alto precio" tras haber atacado el norte de Israel esta madrugada.

"Cualquiera que siga el camino de (Ali) Jameneí pronto se encontrará con él en las profundidades del infierno, junto con todos aquellos que han sido atraídos por el eje del mal", dijo Katz en una publicación en X.

Y agregó: "No volveremos a las reglas de fuego anteriores al 7 de octubre", dijo sobre el ataque letal de Hamás, para culminar diciendo que Israel defenderá a sus ciudadanos "con toda su fuerza".

El Ejército israelí indicó este lunes que las oleadas de bombardeos contra Hizbulá durarán días, después de que la milicia libanesa lanzase proyectiles contra instalaciones militares en el norte y, según los militares, contra "objetivos civiles" en el área metropolitana de Haifa.

Si bien no se han reportado heridos relacionados con estos ataques, Israel ya ha matado en el Líbano al menos a 31 personas y herido a otras 149. La mayor parte de las víctimas, 20 fallecidos y 91 heridos, se registraron en el extrarradio capitalino conocido como el Dahye, informó el Centro de Operaciones de Emergencia.

Hizbulá justificó sus ataques en respuesta al asesinato el sábado en Teherán del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, y a la continuación de los bombardeos israelíes contra el Líbano pese al alto el fuego de 2024.

El ayatolá Ali Jameneí

Trump afirma que el ayatolá Ali Jameneí ha muerto

Más información

El Consejo de la Shura de Hizbulá, el máximo órgano de gobierno del grupo islamista chií libanés, anunció a finales de octubre de 2024 el nombramiento de Naim Qassem como su nuevo secretario general, en sustitución de Hasan Nasralá, muerto en un bombardeo de Israel ese septiembre.

