Los 30.000 españoles que están en Oriente Medio se encuentran bien y no hay heridos

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que los 30.000 españoles que están actualmente en la región de Oriente Medio se encuentran bien y nadie ha resultado herido en los ataques de EE.UU. e Israel a Irán ni en las acciones de represalia del régimen iraní a países de la zona.

"Ningún español se encuentra herido, y, por supuesto, no hay ningún fallecido, se encuentran bien", ha asegurado Albares en una entrevista en TVE y después de mantener una reunión telemática con los quince embajadores en la región, de quienes ha destacado la profesionalidad de todos, especialmente del personal de la Embajada en Teherán, que está trabajando "en circunstancias muy difíciles".

Sobre la posible evacuación de estos ciudadanos, ya que los bombardeos de una parte y otra continúan este domingo, ha explicado que todas las embajadas tienen previsto un plan de evacuación si las circunstancias lo requieren, pero ha dicho también que las condiciones son muy distintas en cada país porque no es lo mismo que tengan el espacio aéreo abierto o cerrado o que esté habiendo bombardeos.

En todo caso, ha señalado que para que un plan de evacuación culmine con éxito hay que mantener la discreción hasta que haya concluido, pero están "monitorizando" la situación, y ha recalcado que la seguridad de los 30.000 españoles y de los equipos de las embajadas y sus familias son "una prioridad absoluta" del Gobierno.