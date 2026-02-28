Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mundo

Estados Unidos e Israel atacan Irán

Efe
28/02/2026 09:37
Israel y EEUU atacan Irán
Una columna de humo emerge del centro de Teherán tras un ataque israelí este sábado
EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó hoy a la población iraní a estar lista para tomar el gobierno una vez acabe la operación militar contra el régimen iraní y pidió a los miembros de las fuerzas de seguridad iraníes que depongan las armas prometiendo "inmunidad total" si lo hacen.

Ataque a Irán

Irán se prepara para "vengarse" de Israel con una "fuerte respuesta" tras los ataques

Más información

“Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno, será suyo para tomarlo", indicó Trump en un mensaje en sus redes sociales minutos después de una operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que el ataque conjunto con EE.UU. lanzado este sábado contra Irán tiene el objetivo de "eliminar la amenaza existencial que representa" el régimen iraní.

"Agradezco a nuestro gran amigo, el presidente Donald Trump, por su liderazgo histórico", dice en un videomensaje difundido coincidiendo con el aviso de que Irán ha respondido con misiles al ataque israelí en su territorio.

En su mensaje, añadió que la acción conjunta con Estados Unidos contra Irán "creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome las riendas de su destino".

"Ha llegado el momento de que todos los segmentos del pueblo iraní —los persas, los kurdos, los azeríes, los baluchis y los ahwazis— se liberen del yugo de la tiranía y construyan un Irán libre y en paz", dijo el primer ministro.

Netanyahu también hizo un llamamiento a los ciudadanos de Israel para que sigan las instrucciones del Comando de Frente Interno del Ejército israelí.

Y explica que en los próximos días "se exigirá a todos resistencia y fortaleza". "Juntos resistiremos, juntos lucharemos y juntos aseguraremos la eternidad de Israel", acaba su mensaje.

