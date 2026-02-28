Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mundo

Cerca de 38.500 turistas se quedan atrapados en Israel tras los ataques contra Irán

Efe
28/02/2026 10:33
Turistas Israel
anto en Jerusalén, como en otras urbes del norte de Israel, se han oído esta mañana las alarmas antiaéreas y explosiones
EFE
Unos 38.500 turistas se encuentran en territorio israelí, según datos ofrecidos a EFE por el Ministerio de Turismo de Israel, que ha cerrado su espacio aéreo tras haber atacado a Irán la mañana de este sábado.

Los datos, que están actualizados a fecha de ayer, indican el número aproximado de extranjeros que se habrían quedado atrapados en el país, ya que desde este sábado no hay vuelos de llegada o salida hasta nuevo aviso.

Tanto en Jerusalén, como en otras urbes del norte de Israel, se han oído esta mañana las alarmas antiaéreas y explosiones a causa de las intercepciones de misiles de Irán, que sigue atacando el país en represalia en diferentes andanadas.

Irán dice haber atacado también la base naval estadounidense en Baréin en un ataque con un misil, informó este sábado el canal oficial iraní de televisión Press TV.

Los paramédicos del servicio israelí Magen David Adom han atendido hasta el momento a personas heridas de camino a los espacios seguros, pero no se ha reportado el impacto de ningún misil.

