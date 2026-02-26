Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mundo

El presidente del Foro Económico Mundial deja el puesto por su relación con Epstein

Efe
26/02/2026 13:45
Borge Brende, presidente del Foro Económico Mundial
Borge Brende, presidente del Foro Económico Mundial
EFE
El presidente del poderoso Foro Económico Mundial, el noruego Borge Brende, comunicó este jueves su decisión de dejar su puesto, tras conocerse que tuvo alguna relación con el pederasta Jeffrey Epstein, con quien se reunió en más de una ocasión.

La organización confirmó la salida del ejecutivo, quien perteneció más de ocho años a la misma, y anunció que el miembro de la junta directiva, Alois Zwinggi, ocupará el cargo de presidente y director ejecutivo interino.

"El Consejo de Administración supervisará la transición del liderazgo, incluido el plan para impulsar un proceso adecuado para identificar a un sucesor permanente", señalaron los copresidentes de este órgano, el magnate suizo de la industria farmacéutica André Hoffmann y el presidente de la compañía estadounidense de inversiones Black Rock, Larry Fink.

