El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mundo

Trump anuncia que subirá el nuevo arancel global a un 15%

Efe
22/02/2026 00:16
Donald Trump habla durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
Donald Trump habla durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que subirá a un 15% el nuevo arancel a las importaciones de todos los países que aprobó después de que el Supremo fallara en contra de su política de gravámenes.

El presidente de EEUU, Donald Trump, durante un encuentro este domingoen la Casa Blanca

El Tribunal Supremo de EE.UU. invalida los aranceles impuestos por Trump

Así lo anuncio el mandatario en una publicación en la plataforma Truth Social, donde aseguró que el aumento será "de inmediato".

El dictamen del Supremo, emitido este viernes, afecta a la tarifa global base a las importaciones extranjeras y los llamados gravámenes "recíprocos" a los socios comerciales de la mayor economía del mundo, junto a aranceles adicionales del 25 % a México y a Canadá.

También se incluyen las decisiones del republicano de aumentar hasta un 50 % los aranceles a Brasil y la India como represalia por el enjuiciamiento a su aliado, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, y la compra de crudo ruso, respectivamente.

Antes de firmar la nueva ley, Trump había criticado abiertamente el actuar del Supremo durante una conferencia de prensa improvisada en la Casa Blanca.

La nueva ley que usó el mandatario en la nueva orden ejecutiva de aranceles solo permite incrementar los gravámenes hasta un 15 % y en períodos de 150 días, por lo que no está claro como se articulará a largo plazo.

