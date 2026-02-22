El Servicio Secreto mata a un hombre que entró armado en la residencia de Trump en Florida

Trump, durante la cena de gala de este sábado EFE

El Servicio Secreto de EE.UU. abatió esta madrugada a un hombre armado que entró de manera "ilegal" al perímetro de seguridad de la residencia del presidente estadounidense, Donald Trump, en Florida.

El individuo falleció al momento, según informaron este domingo las autoridades locales de Palm Beach en una rueda de prensa. El mandatario republicano no estuvo en Mar-A-Lago durante el incidente, ya que pasó el fin de semana en Washington.

De acuerdo con el alguacil de Palm Beach, dos agentes del Servicio Secreto detectaron que una persona había entrado al perímetro de seguridad de la residencia sobre la 01:30 hora local.

Cuando fueron a investigar, encontraron a un hombre que llevaba una escopeta y un bidón de gasolina. Los agentes le pidieron que soltara los objetos, según relató el sheriff Ric Bradshaw.

El hombre "levantó el arma", según su relato, y los agentes decidieron disparar.

Las autoridades no aclararon si la escopeta que llevaba el sospechoso estaba cargada e indicaron que la investigación sobre lo sucedido sigue en curso, liderada por el FBI.

El sospechoso fue identificado como un joven de 21 años, según confirmó la cadena Fox News.

Austin Tucker Martin, originario de Carolina del Norte, había sido reportado como desaparecido por su familia hace unos días, de acuerdo con ese canal.

El director de esa agencia, Kash Patel, aseguró que se están dedicando "todos los recursos necesarios" y que trabajarán junto con las autoridades locales.

Por su parte, la fiscal general, Pam Bondi, indicó que habló con Trump por la mañana y que el Departamento de Justicia también está "coordinando con las agencias federales" sobre la "intrusión y el tiroteo" en Mar-a-Lago.

Es la segunda vez que una persona armada entra en las propiedades de Trump en Florida. En 2024, durante la campaña electoral, un hombre fue acusado de intentar asesinar a Trump mientras este estaba en su club de golf en West Palm Beach.