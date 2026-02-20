Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mundo

Pruebas de ADN, huellas dactilares y foto: Así fue la detención del expríncipe Andrés

Efe
20/02/2026 14:05
Periódicos británicos con la noticia de la detención del expríncipe Andrés en su portada
Periódicos británicos con la noticia de la detención del expríncipe Andrés en su portada
EFE
Los periódicos británicos llevan este viernes es sus portadas una fotografía de Andrés Mountbatten-Windsor tras pasar gran parte de la jornada de ayer en comisaria, donde fue interrogado por supuesta mala conducta en un cargo público como un sospechoso más, pese a ser el hermano del rey Carlos III.

Al expríncipe, el primer miembro de la realeza en ser arrestado en la historia moderna en el Reino Unido, se le tomaron sus huellas dactilares, las fotografías de la ficha policial y muestras de ADN, como a "cualquier delincuente común", destacó hoy 'The Sun'.

Aunque la foto policial no se ha difundido aún, sí ha causado gran conmoción una instantánea tomada a la salida de la comisaría de la localidad de Aylsham, en Norfolk (este de Inglaterra), con Andrés reclinado en la parte trasera de todo terreno con aspecto de gran cansancio y en aparente estado de conmoción.

El expríncipe Andrés, en libertad bajo investigación tras casi 11 horas de arresto

El tercer hijo de Isabel II, octavo en la línea de sucesión, fue detenido este jueves por una denuncia contenida en los archivos del pederasta estadounidense Jeffrey Epstein de que le facilitó a éste documentos sensibles del Gobierno británico cuando era representante especial de Comercio en la primera década del 2000.

Los agentes de la Policía del Valle del Támesis llegaron hacia las 08.00 GMT a su domicilio en la finca de Sandringham, en Norfolk, donde vive actualmente, para proceder a su arresto y leerle sus derechos, según detallan hoy los medios.

La policía trasladó después a Andrés, quien no fue esposado, a la comisaria de la localidad de Aylsham, donde se le efectuaron exámenes físicos y psíquicos para determinar si podía permanecer detenido e interrogado, en un proceso que se prolongó hasta las 19.00 GMT aproximadamente.

"No hemos visto nada igual desde que Carlos I fue decapitado en 1649", declaró a 'The Sun' el detective retirado Mick Neville.

"Dudo -agregó- que la policía le haya servido té en una taza de porcelana fina, y la comida recalentada en microondas en los centros de detención es prácticamente incomible. Es una caída en desgracia extraordinaria".

Este tabloide también acapara hoy la atención de una sociedad británica conmocionada por este suceso con el titular de su portada, en la que resalta que Andrés "Ahora sí está sudando".

Hacía referencia así a las explicaciones que ofreció el exprícipe en una entrevista con la BBC para rechazar las acusaciones de Virginia Giuffre de que había sido abusada sexualmente por Andrés cuando era menor, mientras estaba atrapada en la red de tráfico de Epstein.

La víctima, quien se suicidó el pasado año, recordó detalles de un encuentro en Londres con el entonces príncipe, como que sudaba abundantemente mientras bailaban en una discoteca, si bien Andrés sostuvo que no sudaba debido a una condición postraumática adquirida tras su participación en la guerra de las Malvinas (1982). 

