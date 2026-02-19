Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mundo

La Policía detiene al expríncipe Andrés, hermano del rey británico Carlos III

Agencias
19/02/2026 11:25
Andrés Mountbatten-Windsor, en una imagen de archivo
Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey británico Carlos III, ha sido detenido este jueves bajo la sospecha de mala conducta en un cargo público, informó la Policía del Valle del Támesis, fuerza a la que pertenece Windsor, a las afueras de Londres.

Los agentes policiales acudieron esta mañana a la finca de Sandringham, en el condado de Norfolk (este de Inglaterra), donde vive actualmente el antiguo príncipe, centro de una fuerte polémica por sus pasados vínculos con el pederasta convicto Jeffrey Epstein.

Según la Policía del Valle del Támesis, el detenido permanece retenido en una comisaría.

