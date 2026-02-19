Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mundo

El expríncipe Andrés abandona la comisaría horas después de ser detenido

Efe
19/02/2026 20:59
El expríncipe Andrés
ANDY RAIN
 El expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, fue fotografiado este jueves a su salida de una comisaría de Norfolk (este de Inglaterra) casi 10 horas después de haber sido arrestado por la Policía británica bajo sospecha de mala conducta en un cargo público por presuntas filtraciones de información sensible al pedófilo convicto Jeffrey Epstein, publican medios británicos.

La Policía detiene al expríncipe Andrés, hermano del rey británico Carlos III

Más información

La detención ha tenido lugar semanas después de que la familia real británica iniciara el proceso formal para retirar los títulos de Andrés, expulsado asimismo de la mansión en la que residía en Windsor, al oeste de Londres, en una actuación que fue defendida como "necesaria" a pesar de que continuaba negando las acusaciones en su contra.

El expresidente del Gobierno español, José María Aznar

La última desclasificación de papeles de Epstein deja un reguero de nombres

Más información

El propio Andrés anunció en octubre de 2025 que renunciaba a sus títulos, entre ellos el de duque de York, al considerar que "las continuas acusaciones" en su contra "distraían" del trabajo del rey y de la familia real. Ya en 2019 dijo que abandonaba sus actividades públicas debido al escándalo.

