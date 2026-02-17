China asombra al mundo con una exhibición de robots humanoides en la Gala del Año Nuevo lunar

Exhibición de robots en China

La gala televisiva del Año Nuevo lunar de China, emitida este lunes por la noche local en la cadena estatal CCTV, combinó este año actuaciones de robots humanoides, que protagonizaron varios números con demostraciones de artes marciales y coreografías sincronizadas, con la participación, por primera vez, de una compañía española de flamenco en el considerado programa de mayor audiencia del país.

La Compañía de Danza Jesús Carmona, integrada por diez bailarinas y desplazada a China desde principios de mes para ensayos y pruebas técnicas, participó en un bloque dedicado a danzas del mundo en el que el flamenco compartió escenario con coreografías de etnias chinas como la hani y la lisu, así como con folclore húngaro.

La presencia española supone un hito al tratarse de la primera compañía del país en actuar en esta gala, que solo en contadas ocasiones ha invitado a artistas extranjeros a su programa principal, que se transmite en directo cada año durante aproximadamente 4,5 horas, con cerca de 50 actuaciones.

En paralelo, varias empresas chinas de robótica, entre ellas Unitree Robotics, MagicLab o Galaxy General, llevaron al escenario robots humanoides capaces de ejecutar saltos acrobáticos, volteretas consecutivas y movimientos coordinados en grupo junto a artistas humanos.

Los comentarios en redes sociales compararon estas actuaciones con las del año pasado, cuando los robots realizaron coreografías más básicas, y subrayaron el avance en estabilidad, velocidad y precisión.

La gala, que se celebra en la víspera del Año Nuevo lunar y marca el inicio del periodo festivo más importante del calendario chino, incluyó además números musicales, humorísticos y de danza tradicional, en un formato que combina exaltación cultural y exhibición tecnológica.

Según datos preliminares difundidos por China Media Group (CMG), grupo matriz de CCTV, la retransmisión alcanzó hasta la medianoche 677 millones de usuarios en todas sus plataformas y fue distribuida por cerca de 4 000 medios en el extranjero, cifras que la sitúan entre los espectáculos televisivos con mayor repercusión mundial, en la misma línea de impacto mediático que grandes eventos globales como la Super Bowl en EE.UU.