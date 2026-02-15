Omar Feijoo | “El colombiano es berraco y se adapta a donde sea. Aquí y en China. Por eso me siento orgulloso”

Omar Feijoo Garzón, durante su intervención en el Eurostars Atlántico Quintana

La presencia joven y alegre de Omar Feijoo Garzón contrasta con la firmeza con la que presenta sus propuestas. Este antiguo enfermero que lleva 14 años residiendo en España es candidato a la Cámara de Representantes por colombianos en el exterior y se pasó el viernes por A Coruña, que cuenta con más de 1.500 de sus compatriotas entre sus habitantes, como parte de una larga campaña internacional. En el Eurostars Atlántico, Feijoo tuvo la oportunidad de reunirse con varios políticos afines desafiando el viento, el frío y la lluvia que han sido la tónica dominante estos días.

¿Qué papel le corresponderá si se convierte en la voz de los colombianos en el exterior?

Es una responsabilidad muy fuerte, pero la queremos asumir con total responsabilidad y eficacia. Vamos a poder llegar a todos los colombianos. La política no es fácil, pero cuando se hace desde otro ámbito de la vida se pueden construir cosas diferentes y hoy los jóvenes queremos liderar esos espacios. Queremos llegar al Congreso de Colombia para decirle a los jóvenes: “También pueden estar aquí, liderando los espacios más importantes de este país”.

En su programa, el derecho al voto para la inmigración ocupa un lugar especial ¿Por qué?

Nosotros hemos venido elaborando unas propuestas superimportantes escuchando a los colombianos. Hemos recorrido 17 países y en todos hemos escuchado la misma respuesta: “Nos tienen olvidados, abandonados, y queremos tener una representación real”. Por eso he asumido este rol, para que se sientan bien representados.

¿La diáspora colombiana es muy activa a la hora de votar?

La abstención en Colombia no llega ni siquiera al 10% cada cuatro años. Pero hemos hecho unas dinámicas muy importantes donde hemos explicado a la gente lo importante que es votar y que hay que escribir su cédula para ejercer su derecho al voto. Eso se va a ver reflejado del dos al ocho de mayo con la masiva votación de los colombianos en el exterior. Esperamos, con la voluntad de Dios, que esta votación sea tan masiva que el Congreso de Colombia empiece a ver a los colombianos en el exterior con otra visión.

Omar Feijoo, durante la entrevista Quintana

También demanda mejores servicios consulares.

Queremos ser bebedores de todos los servicios consulares en los más de 110 consulados que existen en el mundo entero. Ha sido la carencia más grande. No son una mano amiga, sino una barrera. Por eso, como el próximo representante de los colombianos en el exterior vamos a tener esa veeduría importante con los funcionarios y con los mismos diplomáticos. El que no ejerza su trabajo de manera eficaz tendrá que ser abandonado de su cargo, porque los colombianos en el exterior merecen.

Hoy en día, ¿cuál es el principal motivo que impulsa a los colombianos a emigrar?

El país ha vivido muchos estigmas, pero hoy estamos liderando diferentes escenarios y Colombia está sobresaliendo en el mundo por ser un país diverso, por ser un país donde hay muchas flores hermosas, donde hay artistas, científicos, cantantes...

Es mucho talento el que ha tenido que emigrar al exterior, ¿por qué motivo?

La emigración colombiana depende también de las malas gestiones de los gobiernos. No vamos a culpar al actual, a los que vienen o a los que han pasado, sino a un serie de políticos que no han hecho política sino politiquería. Eso ha afectado a la economía de un país, a los jóvenes que no pueden ejercer sus profesiones.

Y algunos acaban viniendo aquí.

Aquí han venido muchos de ellos. Somos un millón de colombianos y España ha acogido a todos los emigrantes. Hemos sufrido demasiado, pero seguimos contribuyendo a la economía de nuestro país, y en algún momento, queremos volver, pero también darle un giro nuevo a la política.

De esos 17 países que ha recorrido en esa campaña tan larga en la que usted está inmerso, ¿por qué España es el que mejor acoge a los colombianos?

(Sonríe) Primero, porque hablamos el mismo castellano y las personas vamos a donde nos pueden entender. Y España ha abierto mucho las puertas a los colombianos porque es un país que brinda la oportunidad de servicios. España es un país de servicios sociales, un país que ayuda a fundaciones, ONG y a quien lo necesita.

¿Y en lo personal?

Para mí es el país que me recibió hace 14 años, donde homologué mis estudios, donde crecí, donde pude organizar una familia. Y hoy soy ejemplo de más de seis millones de colombianos. Para mí, España es un ejemplo en Europa. Venimos de todas partes del mundo. España acoge a los colombianos, a los venezolanos, a los hondureños... A muchas personas. Y por eso mi lema es “de Madrid al cielo” y ahora “desde España, Colombia abraza al mundo”.

Omar Feijoo es enfermero de profesión Quintana

¿Cómo valora las relaciones bilaterales entre España y Colombia? ¿Son fuertes?

Son muy fuertes. Hoy España y Colombia tienen una buena amistad en muchos ámbitos (aunque queremos reforzarla más). Por eso, muchos hemos emigrado a este país porque el colombiano, aunque tiene falencias para convalidar sus títulos tarda, pero llega. Podemos canjear nuestra licencia de conducir de una manera muy fácil, podemos tener trato de diálogo en el tema del castellano con los españoles. Y aparte de eso, el colombiano siempre se ha caracterizado por ser berraco, trabajador y, sobre todo, dejar a Colombia en alto.

Solo en A Coruña, hay más de 1.500 colombianos.

Y más de un millón en todo el territorio español. Y hoy, con el tema de regularizacion, a los que más les va a venir bien es a mis colombianos, porque muchos no están de una forma regular. Esta noticia va a ayudar a muchos latinos, pero los más beneficiados creo que van a ser colombianos.

¿Cree que el procedimiento está siendo el correcto?

Los trámites se realizan con responsabilidad y vamos a saber que vamos a estar en un país de forma legal para contribuir también al país, con seguridad social, teniendo también un trabajo. Este país ha hecho lo correcto. Para ayudar al país y al inmigrante, que no tenía un carné de salud y una seguridad social y no tener miedo en la calle por el tema de la documentación.

Siendo enfermero ¿Por qué ha decidido significarse políticamente?

Como enfermero de profesión, estoy feliz de llevar mi carrera en mi sangre y de servir a muchos colombianos y a muchos españoles. He decidido dar un paso en la política. No desde un tema de dolor, sino desde un ámbito político y constitucional. Hoy Omar Feijoo Garzón se ha preparado para esto y queremos representar a todos los colombianos y decirle al Congreso de Colombia que también un enfermero puede liderar espacios diplomáticos de responsabilidad pero, sobre todo, de honestidad y transparencia que hoy muchos han perdido.

Le gustará volver a su tierra si sale escogido. Allí el clima es mucho mejor.

(Ríe) Nadie discute que Colombia tiene un clima tropical y todos queremos estar allí. De pronto España tiene sus estaciones, aunque el frío es fuerte, y el calor también. Pero el colombiano es berraco y se adapta a donde sea, aquí y en China. Por eso me siento orgulloso de representar a los colombianos.

¿Qué parte es la más difícil?

Es muy difícil cuando existen los estigmas, porque todos sabemos que Colombia es un país que ha vivido el tema de la violencia, el narcotráfico, el desarraigo, pero hoy estamos liderando esos escenarios tan importantes de representación, donde los que estamos fuera estamos diciendo al mundo que también estamos haciendo las cosas bien.

Parece que la campaña marcha, ¿se siente ganador?

Yo creo que ninguna contienda se gana hasta el último día, hasta la última hora y hasta el último minuto. El que diga ‘soy ganador’ que me diga cómo lo hace. Pero la última voluntad la tiene nuestro Dios, que es el que dice ‘era tu hora, no era tu hora’. Pero vamos con todas y esta curul por primera vez está siendo visibilizada.

¿Un último mensaje?

Recordar a todos los colombianos que deben marcar Partido Conservador 401. Cuando vayan a las urnas les van a entregar tres tarjetones: el del Senado, el de la Cámara Internacional y el de la Consulta. En el de la Cámara, deben marcar el azul resplandeciente para votar por el que le habla.