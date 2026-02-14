Detienen a un conductor de VTC por abusar sexualmente de una pasajera en Lisboa

Policía portuguesa Cedida

La Policía portuguesa informó este sábado de la detención de un chófer de un vehículo de transporte con conductor (VTC) que es sospechoso de haber abusado sexualmente de una pasajera en el área metropolitana de Lisboa.

La Policía Judicial (PJ) precisó que el detenido, de 36 años, es sospechoso de haber cometido el delito "al final de la tarde" del 11 de febrero, mientras transportaba a la víctima, de nacionalidad extranjera, desde su lugar de trabajo en la ciudad de Lisboa, hasta su residencia en Cascais (a unos 30 kilómetros de la capital).

"Durante el recorrido, el sospechoso alteró el trayecto, parando el coche en la zona de (el parque forestal lisboeta de) Monsanto, en un lugar desierto, donde cometió el delito", precisó el cuerpo policial.

Tras la agresión, la mujer se dirigió a un hospital, donde fue contactada la Policía de Seguridad Pública y posteriormente activada la actuación de la PJ.

Durante la investigación, los agentes recolectaron "vestigios del delito", sometidos después a análisis forense por el Laboratorio de Policía Científica de la Policía Judicial.

Tras identificar al sospechoso, este fue localizado, interrogado y detenido.

El detenido fue después llevado para ser interrogado por un juez, que dictó que sea puesto en prisión preventiva.