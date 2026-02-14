Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Mundo

Detienen a un conductor de VTC por abusar sexualmente de una pasajera en Lisboa

Efe
14/02/2026 11:41
Policía portuguesa
Policía portuguesa
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La Policía portuguesa informó este sábado de la detención de un chófer de un vehículo de transporte con conductor (VTC) que es sospechoso de haber abusado sexualmente de una pasajera en el área metropolitana de Lisboa.

La Policía Judicial (PJ) precisó que el detenido, de 36 años, es sospechoso de haber cometido el delito "al final de la tarde" del 11 de febrero, mientras transportaba a la víctima, de nacionalidad extranjera, desde su lugar de trabajo en la ciudad de Lisboa, hasta su residencia en Cascais (a unos 30 kilómetros de la capital).

"Durante el recorrido, el sospechoso alteró el trayecto, parando el coche en la zona de (el parque forestal lisboeta de) Monsanto, en un lugar desierto, donde cometió el delito", precisó el cuerpo policial.

Tras la agresión, la mujer se dirigió a un hospital, donde fue contactada la Policía de Seguridad Pública y posteriormente activada la actuación de la PJ.

Durante la investigación, los agentes recolectaron "vestigios del delito", sometidos después a análisis forense por el Laboratorio de Policía Científica de la Policía Judicial.

Tras identificar al sospechoso, este fue localizado, interrogado y detenido.

El detenido fue después llevado para ser interrogado por un juez, que dictó que sea puesto en prisión preventiva.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Rosas rojas

Una pareja 'de pega' para sobrevivir a San Valentín en Japón
EFE
Concierto de la OSG

La OSG rendirá homenaje a John Williams con un concierto en el que repasará sus grandes composiciones
Redacción
Bruno Beade posa en la sede de Agafac en San Diego

Bruno Beade | “Lo que hace el sistema que tenemos es evitar que haya crisis alimentarias”
Iván Aguiar
Los Cantones lucen ya sus nuevos bancos que miran hacia el Obelisco

Los Cantones ya lucen sus nuevos bancos orientados hacia el Obelisco en la “sala de estar de la ciudad”
Abel Peña